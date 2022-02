Eishockey-Nationalmannschaft : „Olympia ist nicht da, um zu lernen“

Aktualisiert am

Hat mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Winterspielen in Peking viel vor: Moritz Müller Bild: ddp

Sie sind gesund. Alle Mann. Das ist für sie im Augenblick mit das Wichtigste. „Es bleibt bis zur letzten Minute eine Herausforderung“, sagte Christian Künast und meinte damit die Corona-Auflagen, unter denen auch das Eishockeyturnier bei diesen Winterspielen stattzufinden hat. „Die Gesundheit steht im Vordergrund.“ Doch nun, nach fast einer Woche in China, die das deutsche Team nutzte, um sich zu akklimatisieren, täglich zu trainieren und an die Abläufe in der Olympiablase zu gewöhnen, zog der Sportdirektor ein erstes Zwischenfazit, aus dem Optimismus herauszuhören war: „Wir sind sehr gut vorbereitet.“

Olympische Winterspiele 2022

Darüber, wohin das führen kann bei einem Wettbewerb, der durch das Fernbleiben der NHL-Stars zwar an Attraktivität verloren, aber an Spannung gewonnen hat, wollten weder er noch Toni Söderholm spekulieren. Für den aus Finnland stammenden Bundestrainer, der die Mannschaft zuletzt ein gutes Stück näher an die Weltspitze heranführte, sind die „Jungs hier bei Olympia, um Erfolg zu haben“.