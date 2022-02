Deutsche bei Olympia : Sechs Athleten und eine Hoffnung

149 deutsche Sportler nehmen an den Olympischen Winterspielen in Peking teil. Wir haben sechs ausgewählt, die in ihren Disziplinen Großes erreichen könnten: eine Medaille – oder mehr.

Karl Geiger, Skispringen: Glück im Gepäck

In vier Jahren hat sich die Skisprungwelt für Karl Geiger grundlegend geändert – zum Positiven! 2018, bei den Winterspielen in Pyeongchang, gehörte der Allgäuer noch als Ergänzungskraft zum Team, in dem sich das meiste um Andreas Wellinger drehte, der mit dem Gewinn der Goldmedaille von der Normalschanze groß auftrumpfte. Geiger konnte mit seiner ersten internationalen Bewährungsprobe aber ebenfalls zufrieden sein, denn er trug seinen Teil dazu bei, dass für die Gruppe im Mannschaftswettbewerb zudem Silber raussprang.

Wellinger kann in Peking wegen einer Corona-Infektion den Titel nicht verteidigen. Und die Last der Erwartung, die deutsche Skisprunggeschichte um ein weiteres Erfolgskapitel zu ergänzen, lastet vor allem auf den (schmalen) Schultern Geigers, der in diesem Winter – mit Ausnahme der Vierschanzentournee – seine Leistung nahezu immer wie gewünscht abrufen konnte.

Bei der Generalprobe für die Wettkämpfe in den Bergen von Zhangjiakou, rund 200 Kilometer von der chinesischen Hauptstadt entfernt, holte sich Geiger weiteres Selbstvertrauen. Er wurde auf der Mühlenkopfschanze in Willingen Zweiter – und eroberte so das Gelbe Trikot des Weltcupführenden zurück, das er als Glücksbringer mit in seinen Reisekoffer packte.

er 28 Jahre alte Oberstdorfer ist ein Spätentwickler, zu dessen großen Trümpfen seine Nervenstärke zählt. Er trete das Abenteuer im ihm unbekannten Reich der Mitte mit einem „guten Gefühl“ an, sagte Geiger, „ich brenne für den Sport“. Von der Normalschanze, der Großschanze, im Team und im Mixed bieten sich ihm Siegchancen. (mah.)

Francesco Friedrich, Bob: Der Ritterschlag

Wenn diese Entscheidung nicht mal ins Luxusdilemma führt: Francesco Friedrich als Fahnenträger zur Eröffnung der Spiele. Da haben sich die Wähler von ihren Gefühlen leiten lassen, den Superpiloten des Bobkanals an die Spitze der deutschen Mannschaft zu stellen mit Claudia Pechstein. Der Sachse ließ sich nicht lange bitten zu einem Blick in sein Seelenleben: „Es ist eine riesengroße Ehre“, ein „Ritterschlag (wie) in England“, „phänomenal, gigantisch“. Friedrich würde wohl auch zu Fuß gehen vom Quartier in den Bergen ins rund 75 Kilometer entfernte Vogelnest, das Olympiastadion der chinesischen Kapitale, um Flagge zeigen zu dürfen.

Die Botschaft kam an: Von Kopf bis Fuß dankbar ist der „Franz“, der Kaiser unter den Bobfahrern der Gegenwart: „Das ist mindestens gleichzusetzen mit der Goldmedaille, die wir können.“ An dieser Stelle sollten leise Zweifel wachsen, ob es zum Ende der Spiele, wenn Friedrich zur Titelverteidigung angetreten sein wird im kleinen wie im großen Schlitten, ein Nominierungsproblem für die Schlussfeier gibt: Friedrich ist quasi die Gold-Garantie der Deutschen, Chefpilot der Szene mit einem kleinen Schönheitsfehler in dieser Saison: Von 16 Rennen mit beiden Bobs hat er, tja, 14 gewonnen. Zwar verzeiht der Eiskanal in Yanqing nicht die kleinsten Fehler. Aber darin steckt, was ihn unterscheidet von der Konkurrenz. Er macht so gut wie keine. Gut möglich, dass Friedrich auch zum Schluss die Fahne hochhält. Zumindest symbolisch. (ahe.)

Lena Dürr und Linus Straßer, Ski alpin: Spezielle Verbindung

Im September 2014 haben Lena Dürr und Linus Straßer eines der kleineren Rennen ihres Sports gewonnen. Sie sicherten dem Skiverband München am Oberjoch, einem Ski-Alpin-Standort im Allgäu, die deutsche Meisterschaft im Teamwettbewerb. Ein paar Monate später hat das Internationale Olympische Komitee seine Winterspiele an Peking vergeben. Jetzt, im Februar 2022, wollen Lena Dürr und Linus Straßer, 30 und 29 Jahre alt, eines der größten Rennen ihres Sports gewinnen. Sie werden – Dürr im Frauen-, Straßer im Männerwettbewerb – für den Deutschen Skiverband in Yanqing, einem Ski-Alpin-Standort in der Nähe von Peking, im olympischen Slalom an den Start gehen. In dieser Disziplin sind sie Spezialisten. Und Medaillenhoffnungen.