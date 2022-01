Deutsche bei Olympia in Peking : „Mir ist bewusst, dass es anders wird“

„Ich bin schon happy, glücklich und zufrieden, hinfahren zu können. All die Monate habe ich gedacht: Ich will unbedingt zu Olympia. Das habe ich jetzt geschafft, damit kann ich zufrieden sein. Druck? Das fühlt sich noch weit weg an. Diese Woche haben wir noch mal hart trainiert. Die Jungs wurden vom Trainer nur für mich abgestellt, die haben mir richtig Feuer gegeben, die Rundenzeiten vorgelaufen.

Ich war 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang, ich muss sagen, dass ich jetzt entspannter bin, weil ich weiß, wie es abläuft. Ich bin da mehr im Reinen mit mir. Und was die Zeiten im Training angeht, bin ich fast wieder in der Verfassung, in der ich bei der Europameisterschaft 2021 drei Medaillen gewonnen habe, bevor ich mir das Schien- und Wadenbein gebrochen habe.

Einzige Shorttrackerin im deutschen Team

Ich reise nur mit einem Betreuer nach Peking – weil ich die einzige Shorttrackerin im deutschen Team bin. Ich hab mich für Robert Becker entschieden, den Techniker, weil das Material so ein großer Faktor ist bei uns. Die Kufen müssen passen. Nur er kann das so gut. Er kommt aus dem Sport, er weiß taktisch viel, er wird das Coaching auch hinbekommen. Und in Peking werden wir viel mit den Polen trainieren, mit denen wir viel im Trainingslager waren. Ich bin ja auch nicht mehr im Kindesalter, ich kriege das dann schon hin.

Ich mache mir schon Gedanken über Corona. Aber am Ende ist es höhere Gewalt, das versuche ich mir zu sagen. Ich tue alles, was ich tun kann, trage ständig Maske, bin geboostert, habe in der Trainingshalle einen eigenen Eingang und eine eigene Kabine, weil da viele Schulkinder kommen. Mehr kann ich nicht machen. Aber wenn ich endlich negativ im Flieger bin und negativ im olympischen Dorf ankomme, wird eine kleine Last abfallen. Dann ist man relativ sicher.

Ich habe mit den Eisschnellläufern gesprochen, wir wissen nicht, was uns so richtig erwartet, wie viel vom Olympia-Feeling noch übrig ist. Mir ist bewusst, dass es anders wird. Ich weiß nicht, was wir uns an Wettkämpfen der anderen anschauen können. 48 Stunden nach meinem Rennen am 16. Februar muss ich abreisen. Aber der Wettkampf selbst ist immer noch ein olympisches Event, immer noch genauso viel wert. Ich bin dankbar, dass ich es zweimal ‚normal‘ erleben durfte, ich beschwere mich nicht. Natürlich haben wir in der Trainingsgruppe darüber gesprochen, dass es in China stattfindet. Das ist für uns keine tolle Situation. Aber es sind immer noch Olympische Spiele. Keiner würde vier Jahre trainieren und diese Chance auslassen.

Eigentlich hatte ich geplant, meine Karriere mit den Spielen zu beenden. Ich bin 23 und mache diesen Sport seit 14 Jahren. Ich möchte auch mal etwas anderes machen, studieren. Aber die letzten Wochen haben sehr viel Spaß gemacht, und ich hätte schon Bock, die Karriere nicht mit jedem Tag Schmerzen im Training zu beenden, wie es momentan ist. Ich bin seit einem Jahr nicht mehr joggen gewesen, ich mache alles auf dem Rad. Ich hätte schon gerne eine Saison, in der ich keine Schmerzen habe, mit der ich abschließen kann.“

Aufgezeichnet von Christoph Becker.