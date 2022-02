Das war die Olympia-Nacht : Schrecksekunde für Geisenberger

Erst wurde die Olympia-Abfahrt der Herren wegen starken Windes mehrmals verschoben, dann für Sonntag ganz abgesagt. Die Zahl der Corona-Fälle ging zurück, Rodlerin Natalie Geisenberger erlebte eine Schrecksekunde. Eiskunstläuferin Nicole Schott zeigte eine starke Leistung im Kurzprogramm. Die Bedingungen in den Quarantäne-Hotels haben sich für die infizierten deutschen Sportler verbessert. Das war die Olympia-Nacht in Peking:

Ski alpin: Die für Sonntag angesetzte Abfahrt der Herren ist wegen starker Windböen abgesagt worden. Nachdem der Start des Rennens bereits mehrmals verschoben worden war, verlegte der Ski-Weltverband (Fis) den Wettkampf schließlich auf „einen anderen Tag“. Genauere Informationen gab es zunächst nicht. „Die Jury hat zusammen mit dem Veranstalter im Interesse der Sicherheit und Fairness entschieden“, begründete die Fis ihre Entscheidung weiter. Bereits während der Trainingstage hatte der Wind zu Verzögerungen und Absagen geführt. Das deutsche Alpin-Quartett um Romed Baumann, Andreas Sander, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger ist für die Abfahrt nominiert.

Snowboard: Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat Rang acht im Slopestyle-Wettbewerb belegt. Die 19-Jährige erhielt für ihren besten von insgesamt drei Runs im Finale am Sonntag 64,13 der maximal möglichen 100 Punkte. Im ersten Lauf griff sie kurz in den Schnee, im dritten stürzte sie. „Ich bin so happy, ich kann mich gar nicht beschweren. Ich war gar nicht nervös, ich hatte übelst viel Spaß“, sagte die Mittenwalderin und ergänzte im sonnigen Zhangjiakou: „Ich würde am liebsten noch weiter fahren.“ Der Sieg auf dem anspruchsvollen Kurs in Zhangjiakou, auf dem die Athletinnen über Geländer und Rampen fahren und über eine kleine Hütte springen, ging an Zoi Sadowski-Synnott. Die 20-Jährige holte das erste Olympia-Gold bei Winterspielen für Neuseeland.

Snowboard II: Die deutschen Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger und Noah Vicktor verpassten das Finale des Slopestyle-Wettbewerbs. Der Rosenheimer Vockensperger belegte nach zwei Stürzen in der Qualifikation Platz 29, Vicktor Rang 16. Nur die besten 12 erreichten die Endrunde an diesem Montag. Auf dem Kurs in Zhangjiakou fahren die Athleten etwa über Geländer und Rampen und springen über eine kleine Hütte. Vor allem Vockensperger war nach zwei Top-Ten-Platzierungen in dieser Saison mit großen Ambitionen nach China gereist. Je ein Sturz pro Lauf ließ den großen Traum einer Medaille jedoch schnell platzen.

Corona I: Nach der harschen Kritik des deutschen Teams an den Bedingungen für Athleten in den Quarantäne-Hotels haben die Organisatoren Verbesserungen zugesichert. „Wir müssen diese Dinge adressieren. Das ist unsere Pflicht und Verantwortung“, sagte Christophe Dubi, Olympia-Direktor des Internationalen Olympischen Komitees. Es sei „sehr unglücklich“, dass ein corona-infizierter Sportler keine guten Bedingungen in den Isolationseinrichtungen vorgefunden hätte. Wenig später teilte der DOSB mit, dass sich die Lage deutlich verbessert habe. Der deutsche Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig hatte vor allem die Umstände in der Quarantäne beim Nordischen Kombinierer Eric Frenzel als „unzumutbar“ bezeichnet.