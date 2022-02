Bild: AFP

Haka im Schnee

Weltmeister Nico Porteous aus Neuseeland hat in der Halfpipe das letzte Gold im Ski Freestyle bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen. Dem 20-Jährigen gelang nach drei Durchgängen bei böigem Wind im Genting Snow Park von Zhangjiakou die beste Fahrt, 93,00 Punkte aus dem ersten Run reichten zum Sieg. Sein Sturz beim letzten Lauf blieb ohne Folgen. Damit ist Porteous, der vor vier Jahren in Pyeongchang überraschend Bronze geholt hatte, der erste neuseeländische Freestyle-Fahrer mit zwei Olympiamedaillen. Im Ziel wurde er bei Temperaturen von minus 25 Grad von Teammitgliedern und Betreuern mit dem legendären Haka, dem Kriegstanz der Maori, im Schnee empfangen. Er selbst sah staunend zu.„Es ist unbeschreiblich“, sagte Porteous über seinen Sieg: „Ich bin überglücklich und kann es noch gar nicht richtig glauben.“ David Wise (USA), Olympiasieger der vergangenen beiden Spiele, musste sich diesmal mit Silber begnügen (90,75), Bronze ging an seinen Landsmann Alex Ferreira (86,75), der 2018 Silber geholt hatte. Deutsche Fahrer waren bei dem Wettbewerb nicht am Start. (sid)