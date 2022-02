Olympia in Corona-Pandemie : Keine Sieger mit Sternchen

Vor ein paar Wochen hat Jarl Magnus Riiber ein Kompliment aus Amerika erhalten, das selbst für amerikanische Verhältnisse ganz schön forsch war. „Er wird wahrscheinlich als der Beste in die Geschichte der Nordischen Kombination eingehen“, sagte Johnny Spillane, der in diesem Sport früher selbst in der Weltspitze war und nun als Experte fürs Fernsehen arbeitet.

Warum? „Er ist der beste Skispringer, ein guter Langläufer, ein phantastischer Sprinter.“ In dieser Saison hat Riiber acht von 15 Weltcup-Wettkämpfen gewonnen. Seit dem Herbst 2018 immer den Gesamtweltcup. Dazu WM-Gold in Seefeld 2019 und in Oberstdorf 2021. Mit 24 Jahren fehlt dem Norweger eigentlich nur noch eines: ein Olympiasieg.