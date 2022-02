Olympischer Zeitplan : Warum sind Frauen nie sonntags dran?

Schieflage: Das IOC will die Gleichberechtigung der Frauen fördern. Aber ihre alpinen Skirennen schiebt man in die Woche.

Schöne Bilder, aber laut Olympischem Zeitplan nur was für unter der Woche: Francesca Marsaglia trainiert am Montag für die Abfahrt der Frauen im National Alpine Ski Centre. Bild: dpa

In der Olympischen Charta, dem Grundgesetz des olympischen Sports, ist auch die „Mission und Rolle“ des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) definiert. Unter Punkt acht heißt es dort: „Die Förderung von Frauen im Sport auf allen Ebenen und in allen Strukturen zu stärken und zu unterstützen, um das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau durchzusetzen.“ Und damit zum Zeitplan der alpinen Skirennen.

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Am Berg Xiaohaituo in Yanqing sind für diese Olympischen Spiele elf Wettbewerbe angesetzt worden. Fünf für die Männer, fünf für die Frauen und einer fürs Team (Männer und Frauen). An den Wochenendtagen, den aus TV-Sicht mit Abstand attraktivsten Terminen, wurden aber nur drei Rennen eingeplant: die Abfahrt der Männer (erster Sonntag; musste wegen des Windes verschoben werden), der Riesenslalom der Männer (zweiter Sonntag) und der Team-Wettbewerb (dritter Samstag). Und wenn man sich vor der Abfahrt der Frauen an diesem Dienstag in Yanqing (4 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) umhört, findet man nicht wenige, die sich fragen: Warum eigentlich keines der Frauen?

Auf F.A.Z.-Anfrage sagt eine Sprecherin des Weltskiverbands, dass die Olympischen Spiele vom TV-Publikum anders konsumiert werden würden als etwa Weltcups und man daher nicht in Wochentagen denken dürfe. Dagegen sprechen aber die Einschaltquoten. Zumindest in Deutschland, wo die höchste Quote dieser Winterspiele an einem Sonntag erreicht worden (5,14 Millionen Menschen beim Rodeln der Männer). Hat die FIS die Termine der Skirennen in China festgelegt? Nein, sagt die Sprecherin, man habe ein Mitspracherecht, aber hauptverantwortlich sei das IOC.

Auf F.A.Z.-Anfrage meldet sich ein Sprecher des IOC. Er sagt, dass man das Prinzip der Gleichheit von Frauen und Männern nicht an einer Sportart festmachen könne, sondern das in der Gesamtheit bewerten müssen. Wenn man die Medaillenentscheidungen zählt, die an den drei Wochenenden der Winterspiele angesetzt worden sind, kommt man auf 20 Männer- und 16 Frauen-Wettbewerbe. Unter diesen findet man aber wenige, die weltweit so viel Aufmerksamkeit erhalten wie die alpinen Skirennen. Warum ist an einem der ersten Samstage nicht ein Frauen-Rennen geplant worden? Im Detail kann das der IOC-Sprecher auch nicht sagen.

Er weist dafür noch auf einen anderen Punkt hin. Man müsse in dieser Diskussion auch die Zeitverschiebung beachten. Am ersten Montag der Spiele ist der Riesenslalom der Frauen ausgetragen worden. In den USA konnte man diesen somit am Sonntagabend sehen. Diese Spur führt zum nächsten großen Player: Dem amerikanischen Sender NBC, der für die Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen von 2014 bis 2032 etwa 7,75 Milliarden Dollar gezahlt hat. Für so viel Geld kauft man sich auch Einfluss. Und möglicherweise auch einen Riesenslalom mit Mikaela Shiffrin, der wichtigsten Wintersportlerin der Vereinigten Staaten, zur Primetime. Warum gab’s dann an diesem Montagmorgen in China kein Rennen mit Shiffrin? Am Sonntag war in den USA Super-Bowl-Sunday.

Mehr zum Thema 1/