Kosten einer Olympia-Absage : Was in Tokio auf dem Spiel steht

Finden die Spiele in Tokio statt? Nicht nur die Sportverbände fürchten eine Olympia-Absage: Sponsoren, Steuerzahler und Versicherer schauen auf ihre Investitionen, die Ringe und die Pandemie.

Bitte beklatschen Sie den Fackellauf am Straßenrand, aber vermeiden Sie größere Menschenansammlungen! In diesem Satz lässt sich der Kern des Sicherheitsplans gegen das Coronavirus zusammenfassen, den das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Tokio gerade vorgestellt hat. Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel, Abstandhalten, keine Jubelrufe.

Das sind andere Bestandteile des Plans, die am 25. März in der Präfektur Fukushima den Fackellauf ermöglichen sollen. Ob und wie weit das olympische Licht durch ganz Japan getragen werden wird, ist offen. Der Gouverneur der Präfektur Shimane hat aus Angst vor eingeschleppten Corona-Infektionen schon öffentlich erklärt, man solle die Olympischen Spiele absagen.