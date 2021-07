US-Olympia-Schwimmer Dressel : Ein Leben mit Adler, Alligator, Bär

Caeleb Dressel will in Tokio zu sieben Goldmedaillen schwimmen – aber nicht mit Michael Phelps verglichen werden. Was die Ästheten bei ihm bejubeln, ist das Fundament für seine Erfolge.

Wer den Weg von einer Kleinstadt auf die große Bühne des Sports anpeilt, muss ein stoischer Typ sein. Und bereit sein, jahrelang eine enorme Menge an Zeit im Auto zu verbringen. Niemand hat je die Stunden zusammengerechnet, die Caeleb Dressel jeden Morgen und jeden späten Nachmittag unterwegs war. Waren es 6000? Oder vielleicht noch sehr viel mehr?

Klar ist nur, dass man für die Strecke von seinem Elternhaus in Green Cove Springs zur Schwimmanlage der Bolles School in Jacksonville in Florida und zurück rund anderthalb Stunden braucht. Und dass es besser ist, auf diesen Fahrten nicht ständig darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, so viel Lebenszeit in einen Karriereplan zu stecken, von dem niemand weiß, was er bringt.