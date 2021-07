Turnstar Kohei Uchimura : Das bittere Ende einer großartigen Karriere

Es dauerte nur dreißig Sekunden. Kohei Uchimura bekam nach einem Stalder-Umschwung mit anderthalb Drehungen die Stange nicht zu fassen. Der schmale Körper auf der Matte, der Blick konsterniert. Uchimura ließ sich abermals ans Gerät heben, turnte seine Übung ohne Makel zu Ende und ging dann sehr langsam vom Podium. Fünf Jahre Training für dreißig Sekunden. Das bittere Ende einer der großartigsten Turnkarrieren überhaupt. Es schmerzte beim Zusehen.

Uchimura hat Mehrkampf-Silber bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 gewonnen, wurde Mehrkampf-Weltmeister 2009 und weitere fünfmal in Folge, dazu Mehrkampf-Olympiasieger 2012 und 2016. Nach dem Podiumstraining in Tokio sagte der 32-Jährige: „Bei den vergangenen drei Olympischen Spielen, war ich nie zu hundert Prozent mit meiner Leistung zufrieden. Dieses Mal werde ich alles dafür tun, die beste Übung zu zeigen, die ich je geturnt habe.“ Was bei seiner Erfolgsbilanz kokett klingen mag, war es nicht.