Norweger Kristian Blummenfelt : Triathlon-Gold mit Ansage

An einem Donnerstag im Juli, 18 Tage vor dem Triathlon in Tokio, hatte der Norweger Kristian Blummenfelt auf seinem Instagram-Kanal ein Video veröffentlicht. Man sieht, wie er in einen See in Sierra Nevada, Spanien, springt und hört gleichzeitig, wie er spricht: „Im Jahr 2010 hat mich eine Zeitung gefragt, was meine Ambitionen sind. Ich habe gesagt: Ich werde die Goldmedaille gewinnen – in zehn Jahren. Seitdem denke ich fast jeden Tag daran.“

Raus aus dem Video, rein ins Rennen. Auf einer zweispurigen Straße in der Nähe der Odaiba Bay in Tokio werden die Schritte von Blummenfelt plötzlich schneller. Er ist schon seit einer Stunde und 41 Minuten unterwegs. An seiner Seite laufen nur noch zwei Männer: Alex Yee aus Großbritannien und Hayden Wilde aus Neuseeland. Sie sehen, wie Blummenfelt sich noch eine Flasche nimmt und sich das Wasser ins Gesicht schüttet. Dann sehen sie, wie er sich Schritt für Schritt von ihnen entfernt.