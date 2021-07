Tokio 2020 oder 2021 : Wie nennt man diese Olympischen Spiele?

Aktualisiert am

Ursprünglich waren die Spiele als „Tokyo 2020“ geplant. Dann wurden sie um ein Jahr verschoben. Die Organisatoren halten am alten Namen fest, andere nicht. Die japanischen Medien werden kreativ.

So kreativ lösen manche Zeitungen ihr Zeitproblem mit Olympia. Bild: Patrick Welter

Als vor 14 Monaten die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben wurden, legten die Organisatoren größten Wert darauf, dass der Name der Spiele „Tokyo 2020“ erhalten werde. Es war der Versuch, den eingeführten Markennamen der Spiele zu retten und schon produziertes Werbematerial weiter nutzen zu können. Nicht zuletzt hört Tokyo 2020 sich gefälliger an und sieht einprägsamer aus als Tokyo 2021. Die japanischen Zeitungen aber stellte die Entscheidung vor ein Problem. Wie nennt man Olympische Spiele, die 2020 heißen, aber im Jahr 2021 stattfinden?

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Ein kursorischer Überblick zeigt: Eine einheitliche Lösung gibt es nicht. Drei Sportzeitungen bleiben simpel bei Tokio 2020. Andere Zeitungen weichen dem Problem aus, indem sie nur von den Olympischen Spielen in Tokio schreiben. Das spiegelt das Selbstbewusstsein einer Jahrtausende alten japanischen Nation, in der Jahreszahlen an Bedeutung verlieren.

Yomiuri, mit einer Morgenauflage von 7,7 Millionen die größte Tageszeitung des Landes, entwickelte das Signet „Tokyo 2020+“. Das Pluszeichen deutet wohl an, dass die Spiele nach der Verschiebung noch mehr zu bieten haben als zuvor. Die originellste Lösung für ihr Olympiasignet haben die Zeitungen Mainichi und Sankei entwickelt: „Tokyo 2020+1“. Das lässt alle Optionen offen für Neuauflagen der Olympischen Spiele in 2020+2 ff. oder einfach: Tokio für immer!