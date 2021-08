Olympia-Sprinterin aus Belarus : Timanowskaja ist auf dem Weg nach Österreich

Kristina Timanowskaja bei einem Zoom-Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press am Dienstag Bild: AP

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja hat am Mittwoch Tokio Richtung Österreich verlassen. Es wird vermutet, dass sie von dort nach Warschau weiterreist. Polen hatte ihr ein humanitäres Visum angeboten. Ihre Ankunft in Wien wurde für den Nachmittag erwartet. Die Flugroute sei aus Sicherheitsgründen von Warschau nach Wien abgeändert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ein Mitglied der belarussischen Gemeinschaft, die der Sprinterin nahe steht.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Timanowskaja hatte am Sonntag einen Rückflug nach Belarus verweigert und sich am Flughafen in Tokio unter den Schutz der japanischen Behörden gestellt. Nach ihren Angaben hatte das Regime in Belarus ihr den Start über 200 Meter verweigert und sie gegen ihren Willen gezwungen, die Heimreise anzutreten. Grund sollen kritische Bemerkungen der Sportlerin über die sportliche Leitung des belarussischen Teams gewesene sein.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erklärte am Mittwoch, man habe den von Belarus angeforderten Bericht über die Vorfall erhalten. Die Disziplinarkommission werde nun die Fakten prüfen, sagte ein Sprecher des IOC. Er kündigte, dass man zu zwei belarussische Funktionäre befragen werde, die in den Vorfall verwickelt sein sollen. Dabei handelt es sich um den Cheftrainer des Teams, Juri Moissewitsch, und den stellvertretenden Leiter des Leichtathletik-Trainingszentrums von Belarus, Artur Schumak.