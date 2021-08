Aufsehen bei Olympia in Japan : Das Spiel mit den Symbolen

53 Jahre nach dem stillen Protest von John Carlos und Tommie Smith auf dem Siegerpodest von Mexico City stand über den Spielen 2021 die Frage, ob und wie Sportler die Bühne Olympia symbolisch nutzen würden. Wer protestiert – und wofür? Wer wird bestraft – und von wem? Und was erlaubt das IOC in Japan, bevor es in sechs Monaten zu den Winterspielen in der chinesischen Diktatur lädt? Fünf Beispiele von Sportlern, von denen manche in Tokio für Menschenrechte eintraten und andere für ihr Regime standen.

Bao Shanju und Zhong Tianshi: Gold für Mao

Niemand hat es im ersten Moment bemerkt. Mao Tse-tung nahm an einer Siegerehrung teil. Ganz oben auf dem Podest, neben der Goldmedaille hing der große Vorsitzende an der Brust von Bao Shanju und Zhong Tianshi. Die beiden Chinesinnen hatten den Teamsprint im Velodrome von Izu gewonnen, Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze um einen winzigen Augenblick hinter sich gelassen. Die Deutschen suchten während der Zeremonie die Nähe zu ihren Gegnerinnen. Hinauf aufs Treppchen zum Gold-Duo. Arm in Arm schauten die Medaillengewinnerinnen herunter. Sport verbindet.