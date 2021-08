Olympia in Tokio : Die Spiele mit der guten Seele

Die Sommerspiele in Tokio begannen durch die Corona-Pandemie unter denkbar schlechten Bedingungen. Doch auch in Japan war das Besondere von Olympia zu spüren. Den Sportlern und dem Land sei Dank.

Wie war das möglich? Vor zwei Wochen begannen die Olympischen Sommerspiele in Tokio unter denkbar schlechten Bedingungen. Die Pandemie zwang zu gewaltigen Einschränkungen. Olympia in der Blase, die Athleten abgeschottet, alleingelassen, ohne Zuschauer auf den Tribünen, ohne Familie und Freunde an ihrer Seite: Das könnten nur sterile Spiele werden, eine nüchterne Abfolge von Leibesübungen. Kommen, turnen, gehen. Es kam ganz anders.

Olympia Medaillenspiegel

Athleten verzaubern den Sportfreund mit ihrer Kraft, Anmut und Eleganz, das Schwierigste so einfach aussehen zu lassen. Wie aber überwindet man die Distanz, all das, was es so schwer macht, das Besondere von Olympia zu spüren? Hörte man den Sportlern in Tokio zu, dann war es möglich, im olympischen Dorf, dem Zentrum der Spiele, trotz aller Abstandsregeln jene Nähe zu erleben, die Olympiateilnehmer ein Leben lang verbinden kann. „Es war fantastisch, endlich mal die anderen Sportler aus so vielen anderen Sportarten zu sehen und kennenzulernen“, erzählte der deutsche Basketball-Profi Johannes Voigtmann.