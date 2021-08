Olympische Zukunft : IOC versetzt die Gewichtheber in helle Panik

Aktualisiert am

IOC versetzt die Gewichtheber in helle Panik

Der Beschluss der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), ihrer Exekutive die Macht zur Suspendierung ganzer Sportarten im olympischen Programm zu verleihen, hat die Reformkräfte im Gewichtheber-Weltverband IWF in helle Panik versetzt.

Evi Simeoni Sportredakteurin.

„Die simple Wahrheit ist, dass wir noch einen Monat haben, um diesen ursprünglichen und geliebten olympischen Sport zu retten“, heißt es in einem Statement von acht Nationalverbänden, unter anderen der Vereinigten Staaten und Deutschlands. Die Forderung lautet, dass alle Führungsfiguren des Sports bedingungslos zurücktreten sollten und beim Kongress Ende des Monats in Doha eine Reformverfassung verabschiedet werden sollte, die alle Forderungen des IOC umsetzt.

„Wir appellieren an die Führung des Sports, dieses Mal den Sport über sich selbst zu stellen“, heißt es. Der Australier John Coates, Vizepräsident des IOC, hatte in der Session die IWF zwar nicht benannt, aber erklärt, es gebe einen Weltverband, dem die Exekutive bereits viermal „sehr spezifische Empfehlungen“ gegeben habe, die nicht befolgt worden seien. Darum solle die IOC-Exekutive die Macht haben, ihn von den Spielen zu suspendieren. Die Charta-Änderung wurde am Sonntag einstimmig beschlossen.

In dem Statement, das auch von den Verbänden Belgiens, Neuseelands, Griechenlands, der Marshallinseln, von Fidschi und Samoa unterschrieben ist, heißt es, die Forderungen würden im Namen aller Athleten, die einen Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris anvisierten, gestellt. Auch die Athletensprecherin der IWF, die Britin Sarah Davies, gehört zu den Unterzeichnern. Sie bezeichnete sich lediglich als „Olympiateilnehmerin 2020“ und nicht als IWF-Exekutivmitglied, was signalisiert, dass sie selbst schon zurückgetreten ist.

Während der Spiele hatte es ein Treffen der „alten Garde“ der IWF mit den Reformern gegeben, bei dem um die Aufweichung der Zulassungskriterien zu Wahlen für Führungsämter verhandelt wurde. Durch Doping – auch in ihren Nationalverbänden – vorbelastete Personen sollten nicht wählbar sein. Es sollte eine Altersgrenze und eine Amtszeitbeschränkung geben.

Den betroffenen Vorständen, die an ihren Ämtern hängen, gelang es bisher, eine Zweidrittelmehrheit des Kongresses für die Reformen zu verhindern. In Tokio waren mehrere Mitglieder der IWF-Exekutive anwesend, denen das IOC die Akkreditierung ursprünglich verweigert hatte. Der Russe Maxim Agapitow hatte erfolgreich beim CAS dagegen geklagt. Auch dieser Möglichkeit schob das IOC durch eine Charta-Änderung nun einen Riegel vor.