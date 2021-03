Vorgezogene Sportler-Impfungen : Respekt vor dem Prinzip der Ethik

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland über 15 Jahren zählt nach Wissenschaftlern des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Risikogruppe für schwere Covid-19-Verläufe, das sind rund 36,5 Millionen Menschen. 21,6 Millionen von ihnen gehören demnach sogar der Hochrisikogruppe an. Bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres rechnet das Bundesministerium für Gesundheit – vorbehaltlich der Zulassung weiterer Impfstoffe – mit der Lieferung von insgesamt 82,5 Millionen Impfstoff-Dosen. Mit ihnen könnten bis Ende Juni rund 41 Millionen Menschen vor einer Covid-19-Infektion geschützt werden – wenn denn alles nach Plan läuft.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Drei Wochen später, am 23. Juli, sollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet werden und junge, topfitte Athleten gegeneinander um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Träume könnten dann wieder in Erfüllung gehen. Diese Hoffnung ist berechtigt, und sie ist längst überfällig, denn wohl jeder sehnt sich nach einer Rückkehr zur Normalität oder zu dem, was daraus künftig wird.