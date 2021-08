Hormonwerte bei Olympia : Wann ist eine Leichtathletin eine Frau?

Aktualisiert am

Christine Mboma und Francine Niyonsaba sind zwei Läuferinnen mit erhöhtem Testosteronwert. In Tokio müssen sie auf andere Strecken ausweichen – weil sie sind, wie sie sind.

Das 200-Meter-Finale. Christine Mboma läuft in die Kurve, lange Schritte, sie liegt hinten. Auf der Geraden: Sie steigert ihre Frequenz, tack, tack, tack, wie eine Nähmaschine, die zur Höchstform aufläuft. Sie überholt die Amerikanerin Gabrielle Thomas, wirft ihren Oberkörper nach vorne, 21,81 Sekunden. Silber.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Qualifikationslauf über 5000 Meter. Francine Niyonsaba läuft am weißen Innenrand der Bahn. Fließende Schritte, als würde sie fliegen. Sie kommt für einen Moment aus dem Rhythmus. Im Ziel angekommen sagen ihr Journalisten: Sie ist disqualifiziert.

Wie sind die Regeln?

Eine Gewinnerin, eine Verliererin. Doch die beiden Athletinnen haben etwas gemeinsam: einen hohen Testosteronspiegel wegen einer genetischen Veranlagung. Sie haben einen Chromosomensatz, der männliche Eigenschaften herausbildet. Beide mussten deswegen ihre Disziplinen wechseln. Läuferinnen, deren Körper differences of sexual development aufweisen, eine „unterschiedliche Sexualentwicklung“, einen zu hohen Testosteronwert, dürfen nach den Regeln von World Athletics, dem Dachverband der Leichtathletik, nicht auf Strecken zwischen 400 Meter und einer Meile an den Start gehen. Ist das fair, dass sie dafür bestraft werden, wie sie sind? Und: Wann ist eine Athletin in der Leichtathletik eine Frau?