Kidnapping bei Olympia? : Der Fall der Belarussin Kristina Timanowskaja

Kristina Timanowskaja am Sonntag am Flughafen mit einem Polizisten Bild: Reuters

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja, die am Sonntag den Rückflug in ihr Heimatland verweigert hatte, ist in Sicherheit und in der Obhut von Behörden. Das bestätigten die japanische Regierung und das Internationale Olympische Komitee am Montag in Tokio. Japans Regierungssprecher Katsunobu Kato erklärte, dass die Sportlerin mit Hilfe relevanter Organisationen in Sicherheit sei. Man arbeite daran, ihre Intentionen und Wünsche zu bestätigen.

Olympia Medaillenspiegel

Das IOC habe am Montagmorgen abermals Kontakt mit ihr gehabt, sagte IOC-Sprecher Mark Adams vor Journalisten. „Sie fühlt sich sicher“, sagte Adams. Über Details des Vorfalls schwieg Adams sich aus. Das IOC habe das belarussische NOK aufgefordert, den Vorfall schriftlich zu erklären.

Die Athletin war am Sonntag nach ihren eigenen Angaben gegen ihren Willen von dem belarussischen Team aus dem Olympischen Dorf zum Flughafen Haneda gebracht worden, um von dort nach Hause zu fliegen. Am Flughafen suchte sie Schutz bei der Polizei. Dadurch wurden auch die Organisatoren der Spiele und das IOC auf den Fall aufmerksam. „Wir wissen nicht, was am Sonntagabend im olympischen Dorf passiert ist", sagte der Sprecher des japanischen Organisationskomitees, Masa Takaya auf Berichte, dass die Sportlerin gekidnappt worden sei.

IOC untersucht den Fall noch

Nach den olympischen Regeln ist das IOC für die Sicherheit der Sportler im olympischen Dorf verantwortlich. IOC-Sprecher Adams wich Fragen dazu aus mit Verweis darauf, dass man die Details des Falles noch untersuche. Die Aussage Timanowskajas, dass es sich um ein Kidnapping handele, sei den japanischen Behörden bewusst, in wie weit dies Anlass zu einer strafrechtlichen Untersuchung Anlass gebe, sei außerhalb der Zuständigkeiten des IOC, sagte Adams.

Timanowskaja hat nach Aussage von Adams Kontakt auch mit dem Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen. Berichtet wird von belarussischen Oppositionsgruppen, dass sie Asyl in Deutschland oder in Österreich beantragen wolle. Jakub Kulhanek, der Außenminister der Tschechischen Republik, hatte am Sonntag getwittert, er halte den Umgang mit Timoanowskaja für skandalös, die tschechische Regierung biete ihre Hilfe an, die tschechische Botschaft in Tokio sei dazu bereit.

Auf sozialen Medien hatte Timanowskaja am Sonntag in einem mittlerweile gelöschten Video erklärt, dass sie bedroht würde und unter Druck gesetzt werde, nach Hause zurückzukehren. Eigentlich sollte sie an diesem Montag im 200-Meter-Rennen antreten. Das belarussische NOK hatte die Sportlerin auch für den 400-Meter-Staffellauf am Dienstag nominiert. Möglicherweise war das Stein des Anstoßes, weil die Sportlerin diese Entscheidung auf sozialen Medien kritisiert und dabei den Zusammenhang hergestellt hatte, dass manche Läuferinnen aus Belarus nicht reisen können, weil sie nicht genügend Anti-Doping-Tests hätten vorweisen können.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, Timanowskaja habe einem ihrer Reporter geschrieben, am Sonntag sei ein belarussischer Trainer in ihrem Apartment im olympischen Dorf erschienen und habe sie aufgefordert, ihre Sachen zu packen. „Der Cheftrainer kam und sagte, er habe Befehl von oben, dass ich abzureisen habe“, zitiert Reuters die Sportlerin. „Um fünf Uhr nachmittags wurde mir gesagt, dass ich packen muss und dass es zum Flughafen geht, Aber ich werde nicht nach Belarus zurückkehren.“

In einem Statement des belarussischen NOK, aus dem Reuters zitiert, heißt es, Timanowskaja sei „zurückgezogen“ worden, nachdem Ärzte dazu geraten hätten aufgrund ihres „emotionalen, psychologischen Zustands“.

Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko hatte die Führung des nationalen olympischen Komitees des Landes im vergangenen Jahr abgeben müssen, nachdem oppositionelle Sportler das IOC auf die Verfolgung, die Inhaftierung und die Misshandlung von Sportlern aufmerksam gemacht hatten, die sich im Zuge der Proteste gegen die durch Lukaschenko und seine Exekutivorgane niedergeschlagenen Proteste nach der Präsidentschaftswahl vom vergangenen August gegen den Machthaber in Minsk und für Demokratie ausgesprochen hatten.

Die von ihm gewählte Nachfolge, seinen Sohn Viktor zum NOK-Präsidenten zu machen, erkennt das IOC nicht an. Alexander und Viktor Lukaschenko sind von allen olympischen Aktivitäten ausgeschlossen, ihnen wurde damit auch die Reise zu den Olympischen Spielen nach Tokio verwehrt. Zudem wurde Belarus nach Protesten oppositioneller Sportler einige internationale Sportveranstaltungen, die im Land ausgetragen werden sollten, entzogen, darunter die Ko-Gastgeberschaft der Eishockey-WM im Mai.