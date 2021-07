Beleidigung gegen Torunarigha? : Der Rasissmus-Eklat vor dem Olympia-Turnier

Es ist nur wenige Wochen her, da lenkte die Fernseh-Doku „Schwarze Adler“ einen ungeschönten Blick auf den Rassismus im deutschen Profifußball. Vor allem ging es darum, was Nationalspieler mit dunkler Hautfarbe erleben mussten und müssen. Neben prominenten Kickern wie Jimmy Hartwig und Gerald Asamoah kam dabei auch ein junger Spieler zu Wort, dessen Erfahrungen noch besonders frisch und dadurch aufwühlend waren.

Jordan Torunarigha, U21-Nationalspieler und in der Bundesliga für Hertha BSC am Ball, erzählte von seinen Erlebnissen im Februar 2020 während einer DFB-Pokalpartie bei Schalke 04. Von den Rängen aus war er damals mit Affenlauten bedacht worden. „Ich dachte, ich höre nicht richtig“, sagte er. „Ich konnte nicht mehr normal denken. Wütend, traurig, alles auf einmal, das war alles zu viel.“ Das Spiel endete für ihn mit einer Gelb-Roten Karte. Schalke wurde vom DFB eine Strafe von 50 000 Euro auferlegt.

Am Samstag hat für Torunarigha wieder ein Fußballspiel vorzeitig geendet. Und wieder ging es dabei um Rassismus. Mit der deutschen Auswahl bereitet sich der 23-Jährige derzeit auf die Olympischen Spiele vor. In einem Testspiel trat man im japanischen Ort Wakayama gegen Honduras an. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sollten dreimal 30 Minuten gespielt werden, beide Trainer wollten viel durchwechseln und ausprobieren vor dem Turnierstart an diesem Donnerstag. Doch das Testmatch endete mit einem Eklat. Kurz vor dem Ende verließ die deutsche Mannschaft beim Stand von 1:1 geschlossen den Platz. Der Grund: Torunarigha gab an, er sei vom Gegner wiederholt rassistisch beleidigt geworden.

„Er war echt sehr aufgelöst“, berichtete hinterher sein Trainer Stefan Kuntz. Daraufhin habe sich die Mannschaft entschlossen, ein Zeichen zu setzen. „Ich glaube, das ist ein Statement, das wir immer bringen müssen, wenn sowas passiert“, kommentierte Max Kruse die Aktion via Instagram. „Egal ob in der ersten oder der 90. Minute, das müssen wir einfach immer machen, weil Rassismus einfach keinen Platz im Fußball hat.“ Maximilian Arnold, der Kapitän der Olympia-Auswahl, sprach von einem „richtigen Statement. Wir haben richtig entschieden und gehandelt“, sagte er.

Auch Trainer Stefan Kuntz lobte seine Mannschaft. Ein „sehr, sehr gutes Verhalten“ sei das gewesen, sagte er und nannte die Beleidigungen gegen Torunarigha „traurig und armselig“. Die Mannschaft habe anschließend diskutiert, ob der Angelegenheit noch weiter nachgegangen werden solle. Letztlich entschied man sich dagegen, zumal sich der gesamte Kader von Honduras noch auf dem Platz entschuldigt habe. „Es war auch Jordans Wille, der gesagt hat, dass wir es damit gut sein wollen lassen“, erklärte Arnold. Doch ganz abgeschlossen war die Angelegenheit damit noch nicht. Zu schwer wiegen die Vorwürfe, zu ernst ist das Thema.

Alles nur ein Missverständnis?

Der honduranische Verband reagierte mit einer Mitteilung, in der er die Anschuldigungen zurückwies. Man verwies darin unter anderem auf die „multi-ethnische“ und „inklusive“ Prägung des Landes Honduras. Auch im Kader der Lateinamerikaner stehen schließlich zahlreiche Spieler mit dunkler Hautfarbe. Die Mannschaft würde sich „solidarisch mit Bewegungen, die Gleichheit und Rassengleichheit fördern“ erklären, hieß es weiter. Die Vorfälle vom Samstag beruhten deshalb vielmehr auf einem „unglücklichen Missverständnis“.

Stefan Kuntz fühlte sich durch diese Erklärung eher an seine Schulzeit erinnert. „Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, wenn Sie mit einer Sechs nach Hause kamen“, sagte er bei einer digitalen Pressekonferenz am Samstag spitzzüngig. „Da habe ich zu meiner Mutter auch immer gesagt: Es war ein Missverständnis zwischen der Lehrerin und mir.“ Insofern lasse er die Ausführungen des honduranischen Verbands „am besten mal unkommentiert“.

Der DFB, das ist so offensichtlich wie nachvollziehbar, bleibt bei der Darstellung seines Spielers. Wobei unklar ist, was genau die honduranischen Spieler zu Torunarigha gesagt haben sollen. Spieler und Trainer machten diesbezüglich bislang keine Angaben. Auch Versuche, von Verbänden und Offiziellen eine Auskunft zu erhalten, laufen ins Leere. Ob es sich tatsächlich um rassistische Beleidigungen handelte, ist dadurch nicht zu bewerten. Ein Thema bleibt der Rassismus im Fußball aber auch so.