Aktualisiert am

Skateboard-Premiere in Tokio

Skateboard-Premiere in Tokio :

Skateboard-Premiere in Tokio : Größer als der große Michael Phelps

Es geht auch anders: Wer verstehen will, warum Skateboarden nun olympisch ist, findet einen Teil der Antwort auf Instagram. Den anderen kann man in Tokio hören.

Ist für viele in der Szene der beste Skater: US-Amerikaner Nyjah Huston Bild: Reuters

Am Sonntagmorgen steht der Mann, der die Olympischen Spiele cooler machen soll, auf einer Rampe und fummelt in seinem Ohr. Er drückt gegen den kleinen Kopfhörer, der nicht rausfallen soll, wenn er gleich über die Geländer und Treppen springt, mitten in Tokio, im Ariake Urban Sports Park.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Den Kopfhörer muss er nicht tragen, aber er ist Teil der Show, wie alles an ihm. Ein Kameramann filmt ihn. Auf dem Bildschirm im Park sieht man nun die vielen Tätowierungen auf seinem Körper, sie fangen unter den Socken an und hören erst unter den Ohren wieder auf. Dann hüpft Nyjah Huston auf sein Skateboard und fährt die Rampe runter.