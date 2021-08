Lost in Translation (11) : Wort-Transport

In diesen Tagen von Tokio gibt es sogar für die Hilfe, die eigentlich keine Hilfe verdienen. Neulich beim Ringen zum Beispiel: Am Eingang zur sogenannten Mixed Zone, wo Olympia-Reporter mit Olympia-Athleten sprechen können, stehen zwei Berichterstatter aus den Vereinigten Staaten und schnauzen die Volunteers an. Sie haben keinen Mixed-Zone-Pass – und damit auch kein Recht auf Einlass.

Sie hätten sich diesen Pass, so steht es in den Regeln, an einem kleinen Servicestand in der Halle abholen können, aber sie berufen sich ohnehin auf eine andere rechtliche Grundlage: die Gewohnheit. Auf eine amerikanische Medaille müsse ein amerikanisches Interview folgen. So sei das immer gewesen. Einer der beiden sagt den Volunteers: „You’re really screwin’ this up right now!“ In der höflichen Übersetzung heißt das: Ihr vermasselt das gerade richtig! Und dann machen sie, was in der amerikanischen Auslandsgeschichte nicht zum ersten Mal gemacht worden ist: Sie setzen sich über Recht hinweg.

Recht wiederhergestellt

An wohl keinem Ort kann man die unendliche Hilfsbereitschaft der Volunteers in Tokio so gut beobachten, wie in der Mixed Zone. In der Ringhalle lassen sie die schimpfenden US-Berichterstatter nicht nur eintreten, sondern flüstern danach so lange in ihre Funkgeräte, bis sie für sie sogar eine offizielle Genehmigung eingeholt haben. Recht wiederhergestellt. Die größte Anstrengung haben sie aber noch vor sich.

Es ist eine der aufopferungsvollsten Hilfeleistungen dieser Sommerspiele, dass in der Mixed Zone stets mehrere Volunteers mit Tabletts warten, um die Aufnahmegeräte aller Reporter einzusammeln. Sie machen das auch, als die amerikanische Ringerin zum Interview kommt. Sie steht an einer Absperrung, die Reporter an einer anderen. Dazwischen mindestens zwei Meter.

Dort bewegen sich die Volunteers. Sie laufen mit leeren Tabletts zur einen Absperrung und mit einem vollen dann zur anderen. Manchmal gibt es einen Tisch, auf dem sie die Tabletts ablegen können. Manchmal aber auch nicht. An der Stelle, wo die Ringerin steht, zum Beispiel. Was machen die Volunteers? Sie knien sich hin und halten das Tablett über den Kopf – damit die Ringerin ihre Antworten auf Mundhöhe in die Mikrofone sprechen kann.

Jetzt müssen sie durchhalten. Die amerikanischen Athleten erzählen mehr als die meisten. Es dauert fast zehn Minuten. Länger als ein Ringkampf. Dafür, das ist das Schicksal der Volunteers, gibt’s aber keine Medaille.