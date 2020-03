Olympia-Termin 2021 gesucht : „Probleme türmen sich“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eine der zentralen Fragen in Tokio: ob das Olympische Athletendorf wie geplant für die Spiele im nächsten Jahr zu retten ist oder ob es, wie ursprünglich geplant, im Herbst von den neuen Wohnungsbesitzern bezogen wird. Andere Themen sind die Sportstätten, die eigentlich nicht mehr zur Verfügung stehen, die temporären Anlagen, die nun länger gebraucht werden, der Kartenverkauf, die Hotelbuchungen, Transport, der Sicherheitsplan und vieles mehr. Es existierten Tausende von Verträgen, die geändert werden müssten, sagte Muto.

Derweil verstummt die Kritik an der zögerlichen Vorgehensweise des IOC und der japanischen Regierung nicht, die sich trotz der Zuspitzung der Corona-Lage und der Verzweiflung von Athleten, die ihre Trainingsmöglichkeiten verloren hatten, erst am Dienstag auf eine Verschiebung der Spiele hatten einigen können. Zusätzlich blamabel für das IOC sind die Vorwürfe des türkischen Boxverbandes, der angibt, bei der europäischen Olympiaqualifikation mit 40 Nationen, die am 14. März in London begann und nach drei Tagen abgebrochen wurde, hätten sich zwei seiner Athleten und ein Trainer mit dem Coronavirus infiziert. „Während die Welt extreme Maßnahmen gegen das Virus ergriff, bin ich verblüfft, dass eine Task Force des IOC und die britische Regierung das Turnier zuließen, obwohl viele von uns sich Sorgen machten und fast jeder andere Sport bereits alle Veranstaltungen abgesagt hatte“, erklärte Eyup Gozgec gegenüber der britischen Zeitung „Guardian“. Das IOC hatte dem Box-Weltverband Aiba die Veranstaltung der Olympiaqualifikation entzogen, weil sie mit der Verbandsführung nicht einverstanden war, und eine eigene Task Force damit beauftragt. Die deutschen Boxer, die in London am Start waren, wurden nach der Heimkehr in eine vierzehntägige Quarantäne gesteckt.

Zweifelhaften Optimismus, dass Japan und das IOC die Aufgabe mit Bravour stemmen werden, demonstrierte nur der amerikanische Präsident Donald Trump. In einem Tweet gratulierte er Japans Premierminister Shinzo Abe und dem IOC für die „weise Entscheidung“ und kündigte für nächstes Jahr sein Kommen an. So, als stünde dazwischen nicht etwa im November eine Wahl.