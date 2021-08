Lost in Translation (10) : Schlangenkultur

Was haben Sport und Schlangestehen gemeinsam? Sie sind, in Maßen, gesund für den Menschen. Das mag sich dem in der Regel agilen, eher ungeduldigen Sportsfreund, wenn es denn mal stockt, nicht sofort erschließen. Aber wozu gibt es Olympische Spiele in Tokio? Selbstverständlich für einen Schwung in der Gesundheitspolitik. Statt Milliarden in die Behandlung der Folgen zunehmender Bewegungslosigkeit zu stecken, wird präventiv investiert gegen die drohende Verdickung der Jugend (der Welt). Zumindest behauptet das inzwischen Ministerpräsident Yoshihide Suga.

Schlangestehen ist bislang weder eine Sportart noch eine Bewegungsform. Allerdings eine Tugend. Immer schön der Reihe nach. Ob beim Einstieg in den Olympiabus oder an den Kontrollstellen vor Eintritt in die Arenen: Hände desinfizieren, Fieber messen, elektronische Gesichtskontrolle, Taschenscan und Getränkeüberprüfung per Aufforderung zum Selbstversuch wie einst beim Vorkoster des Kaisers. Wer nimmt schon freiwillig einen Schluck aus einer mit, sagen wir, flüssigem Sprengstoff gefüllten Pulle? So ein Prozedere duldet keine Abkürzung, bei allem Lächeln rundherum. Der Besenstiel in der Hand des Wachpostens verleiht der Strategie eine gewisse Absicherung.

Warum erscheinen die Japaner so schlank?

Und so führt der Erkenntnisprozess, Schlangen als unüberwindbar zu akzeptieren, unweigerlich zu einer Entspannung von Herz und Hirn. Verordnete Ruhe. Sage einer, die olympische Bewegung verstehe sich nicht auf den Fortschritt. Wie war das noch in Rio 2016 nach der Eröffnungsfeier? Tausende Journalisten strömten aus dem Maracanã-Stadion zur Haltestelle und suchten den erstbesten Olympia-Bus zu kapern, dann den zweiten, den dritten . . . Ein Nahkampferlebnis im Schein des olympischen Feuers, noch bevor Boxen, Ringen und die Ellbogenfraktion im Hinterzimmer der Spiele ihren Wettbewerb begonnen hatten. Ein Himmelreich für eine Schlangenkultur. Ob sie auch schlank hält, ist die große Frage.

Während in der Sportnation Deutschland die Zahl der Kugelrunden der Generation Playstation nicht nur gefühlt wächst, scheinen die Japaner besser in Form. Das ist keine Ableitung von der gewaltigen Differenz im Medaillenspiegel. Nur eine irritierende Beobachtung, weil gleichzeitig im Fernsehen einer der vergötterten Sumoringer seinen gewaltigen Leib auf die Bühne wuchtet. Da Sport-Schauen die Menschen zur Nachahmung bewegt: Warum erscheinen die Japaner dann so schlank? Ist es die große Lust auf Fisch? Weniger Schwarzwälder Kirsch, eine genetische Disposition? Man weiß es nicht.

Sicher ist nur, dass die Gouverneurin der Präfektur Tokio, Yuriko Koike, die Zeit der Spiele nutzt, um Bürgern ein gesünderes Leben zu vermitteln. Eilfertig haben zwei Männer auf dem Trottoir vis-à- vis dem Hotel ein Schild auf den Bürgersteig geklebt und festgeklopft (siehe Beweisfoto just nach Montage): „Kein Rauchen auf der Straße.“ Paffen beim Vorübergehen verboten. Im Stehen ist es noch erlaubt, draußen vor dem Hauptpressezentrum im Rauchereckchen. Die Sonne brennt, 33 Grad Celsius, kein Schatten. Qualm steigt auf im kleinen Karree. Davor schwillt Süchtigen der Kamm. Sie schmachten beim Anstehen. Die Schlange ist zu lang.