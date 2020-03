Olympia in Tokio : Mager-Marathon und Geister-Sumo

Als vor sieben Jahren Japan den Zuschlag für die Olympischen Spiele in diesem Jahr erhielt, war der Jubel in der Hauptstadt groß. Zum zweiten Mal nach 1964 sollten die Spiele in Tokio stattfinden. Weniger als fünf Monate vor dem geplanten Beginn und im Schatten der Coronavirus-Epidemie droht Japan eine andere, weniger erfreuliche Wiederholung. Tokio könnte als die Stadt in die Sportgeschichte eingehen, die zwei Mal für die Olympischen Spiele absagen musste.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Das erste Mal geschah das vor mehr als 80 Jahren. Japan, das für 1940 den Zuschlag für die ersten Olympischen Spiele in Asien erhalten hatte, drohte wegen seiner militärischen Aggression in China ein Boykott unter anderem der Vereinigten Staaten. In der Aufrüstung und gesellschaftlichen Mobilmachung war für das Sportfest ohnedies kein Raum mehr, und Japan sagte 1938 die Spiele für Tokio ab. Helsinki sollte dann für 1940 übernehmen, doch fiel auch dieser Plan dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer, und die Spiele fielen aus.