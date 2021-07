Olympische Spiele in Japan : Die andere Seite der Medaille

Die olympischen Befindlichkeiten der Japaner bestimmen sich durch zwei Zahlenreihen: die Entwicklung der neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Tokio und die Medaillentriumphe der japanischen Sportler. Beide Reihen werden in Japan aufmerksam registriert, beide Reihen weisen aufwärts. Doch es scheint zur Halbzeit der Spiele, als dass die Covid-Zahlen die für Japan wichtigeren Rekorde brechen – im negativen Sinne.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge



Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Das Land, das sich nicht so gut wie asiatische Nachbarstaaten wie Südkorea oder Taiwan, aber erheblich besser als das Gros der westlichen Staaten gegen das Virus gestemmt hat, erlebt einen Anstieg der Infektionen in bisher nicht bekannter Größenordnung. Erstmals erreichte die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche mehr als 10.000 an einem Tag. Die Delta-Variante des Virus bricht sich Bahn in einer Bevölkerung, die erst zu rund 27 Prozent voll durchgeimpft ist. In Deutschland sind es mehr als 50 Prozent. Mediziner warnen vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems in der Hauptstadt, die erstmals und wiederholt mehr als 3000 Neuinfektionen an einem Tag meldete.