Lost in Translation (13) : Der Endgegner mit dem Holzstock

Er ist so etwas wie der Libero der Sicherheitskräfte bei den Sommerspielen in Japan. Oder der Manuel Neuer der Olympia-Defensive. Nur ohne Reklamierarm, dafür mit Reklamierstock.

Am Wochenende der Endspiele etwas über den Endgegner. Als Olympia-Reporter ist das einerseits immer die nächste Deadline. In Tokio ist das andererseits aber auch ein Mann, an dem man Tag für Tag vorbei muss. Er wartet überall: In der Basketball-Arena. In der Tischtennis-Halle. Und natürlich im Mediencenter. Man erkennt ihn an seinem Markenzeichen: dem Holzstock.

Es wird in diesen Tagen von Tokio viel kontrolliert. Aus seinen Flaschen muss man vor den Augen der Aufpasser in der Sicherheitsschleuse – sie sind laut der Akkreditierungen um ihren Hals für das Verteidigungsministerium im Einsatz – sogar einen Schluck trinken. Um sie davon zu überzeugen, dass das Wasser auch wirklich Wasser ist.

Der Schluck wird mit einem Lächeln belohnt. Mindestens. Manchmal auch mit einer Verbeugung. Sie lächeln und verbeugen sich sehr viel. Nur einer macht das nicht: der Mann mit dem Holzstock. Er steht in seiner Uniform – sie unterscheidet sich nicht von der anderer Polizisten – immer ein paar Meter hinter der Sicherheitsschleuse. Falls doch mal einer diese Zone ohne Probeschluck aus der Flasche durchbrechen sollte? Man könnte ihn daher vielleicht einen Libero nennen. Oder den Manuel Neuer der Olympia-Defensive. Nur ohne Reklamierarm, dafür mit Reklamierstock.

An seiner Position stützt sich der Mann meistens mit zwei Händen auf den Holzstock. Auf den ersten Blick sieht der auch nicht stabiler aus als ein gewöhnlicher Besen. Jetzt fehlt nur noch ein Beweisfoto. Am Eingang zum Mediencenter fragt man höflich und auch ein bisschen ängstlich: Ein Foto, geht das? Er schüttelt nur den Kopf. Dann natürlich nicht. Am Wochenende der Endspiele besser keinen Rausschmiss riskieren – und die Niederlage akzeptieren. Aber es gibt ja noch das Olympia-Archiv des abgereisten Kollegen.