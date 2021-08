Klettern bei Olympia : Arrangierte Liebe

Der Sieger des ersten Sportkletterwettbewerbs bei Olympia heißt: Stefan Glowacz. Das ist kein Tipp. Es ist Tatsache. Olympisch war der Wettkampf freilich eher am Rande. Es war ein Demonstrationswettbewerb, den Glowacz gewann, im Jahr 1992 – im Rahmen der Winterspiele in Albertville (Frankreich). Gesucht wurde eine zusätzliche Hallensportart für die Winterspiele, und dass Sportklettern dafür nicht der ideale Kandidat war, das war Glowacz schon damals klar: „Es konnte nicht funktionieren“, sagt er. Tat es auch nicht. Erst fast 30 Jahre später werden nun in Tokio erstmals olympische Medaillen vergeben. „Ich freue mich, dass Klettern jetzt olympisch ist“, sagt Glowacz, inzwischen 56 Jahre alt und renommierter Profibergsteiger und Extremkletterer. „Ich war damals einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ich wäre wahnsinnig gern in meiner Hochphase zu Olympischen Spielen gefahren.“

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

20 Frauen und 20 Männer haben das geschafft. „Es ist ein enges Starterfeld“, sagt Bundestrainer Urs Stöcker. Vor allem, weil in Tokio nur je ein Medaillensatz bei Frauen und Männern vergeben wird. Klettern ist ein bunter, vielfältiger Sport, allein im Wettkampfklettern gibt es drei Disziplinen, dazu kommen die vielen Spielarten am Fels, von Spezialformen wie Eisklettern nicht zu reden. Jede dieser Formen stellt spezielle Anforderungen, verlangt andere Fähigkeiten, schafft eigene Erlebnisse. Kletterer lieben diese Vielfalt, sie ist ein Reiz des Sports. Und ein Problem, wenn man vor der Aufgabe steht, in einem einzigen Wettbewerb den besten Kletterer der Welt küren zu wollen. Wie jetzt in Tokio.