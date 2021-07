Abbruch im Olympia-Finale : Das große Rätsel um Simone Biles

Olympisches Rätsel in Tokio: Was fehlt Simone Biles? Bild: Reuters

Das, was im Vorfeld für schlicht unmöglich gehalten wurde, ist eingetreten: Die russischen Turnerinnen haben das Teamfinale in Tokio gewonnen. Zum ersten Mal überhaupt – 1992 in Barcelona hatte sich die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten durchgesetzt – geht die begehrteste aller Medaillen bei den Turnwettbewerben an Russland. Wie das geschehen konnte? US-Superstar Simone Biles hatte den Wettkampf nach dem ersten Gerät abgebrochen. Die Gründe sind noch unklar.

Es ging alles ganz schnell: Russland und die USA starteten am Sprung. Biles als letzte der drei US-Girls. Welchen Sprung würde sie zeigen? Als die Anzeigetafel auf 5,8 – den Ausgangswert – springt, ist es klar: Biles geht im Teamfinale auf Nummer sicher, wählt den Amanar, ein Jurtschenko mit zweieinhalb Schrauben. Es ist der einfachste Sprung aus ihrem beeindruckenden Repertoire. Biles läuft an, springt und landet extrem tief und schlecht.

Ein irritierter, etwas leer wirkender Blick, Biles hüpft wie gewöhnlich vom Podium, Trainer Laurent Landi greift ihr von hinten auf die Schulter und scheint sie zu beruhigen. Dann die Wertung: Als Ausgangswert wird eine 5,0 angezeigt. Das hatte zunächst kaum jemand bemerkt, auch weil es so unwahrscheinlich ist: Simone Biles hatte eine Längsachsendrehung weniger geturnt als geplant. Russland ging mit einem Punkt Vorsprung an den Barren. Ein Punkt ist gleichbedeutend mit einem Sturz, alles war weiterhin offen.

Die große Unruhe sollte erst noch kommen: Nicht Biles turnte sich am Barren ein, sondern Jordan Chiles. Im Teamfinale starten normalerweise nur die ersten drei in der offiziellen Startliste aufgeführten Turnerinnen. Es ist allerdings laut Reglement erlaubt – und zwar spontan und ohne Angabe von Gründen –, die vierte Starterin einzuwechseln. Jemand twittert, Biles, die nahe der Bande mit ihren Teamkolleginnen zusammen steht, habe gesagt: „Ihr seid völlig okay ohne mich!“ Wenige Minuten später bestätigt der Verband USA Gymnastics, dass sie den Wettkampf abbricht.

Der Barren läuft gut für die USA. Chiles ersetzt Biles mit einem sauberen Vortrag. Biles selbst bleibt im Innenraum und feuert ihr Team an. Noch besser läuft es am Barren für Russland, was keine Überraschung ist, sind doch die Russinnen in Hinblick auf Technik und Ausführung den USA überlegen. Derweil sprießen die Spekulationen: Eine Turn-Bloggerin aus den USA weiß zu berichten, dass Simone Biles bereits mit „mehrfach gebrochenen Zehen“ geturnt hat. In der Tat war ihr rechter großer Zeh für den Sprung getapt.

Mal davon abgesehen, dass die Nachricht unbestätigt bleibt, wäre es angesichts der Vielzahl von durch Ermüdung gebrochenen Knochen, darunter Schienbeine und Hüften, mit denen US-Turnerinnen in der Vergangenheit bei Olympischen Spielen gewonnen haben, eher unwahrscheinlich, wenn nun ein Zeh ausgerechnet Simone Biles aufhalten sollte. Die Kommentatoren von NBC, jener US-Fernsehanstalt, der die Übertragung der Olympischen Spiele Milliarden Dollar wert sind, sagen, dass Biles’ Rückzug „nicht aufgrund einer Verletzung, sondern aus einem anderen Grund“ stattfand.

Während die ganze Welt sich fragt, was los ist, geht der Wettkampf einfach weiter. Die russischen Turnerinnen realisieren, dass es nun tatsächlich eine Option ist, diesen Wettkampf zu gewinnen. Das macht es keineswegs einfacher. Während die US-Ersatzturnerin, hier wiederum Jordan Chiles, die übrigens gemeinsam mit Biles im World Champions Centre in Texas trainiert, das Biles’ Familie gehört, ihren Vortrag recht souverän abspult, fällt die 16-jährige Wladislawa Urazowa vom Balken – ein Punkt Abzug, der Vorsprung schmilzt.

Die Entscheidung fällt auf der Bodenmatte. Vor lauter Begeisterung über immer neue Schrauben und Salti von Simone Biles hatte man zuletzt fast vergessen, wie schön das Turnen auf der Bodenfläche sein kann, wenn die Choreographie einer Übung tatsächlich etwas mit der Musik zu tun hat, wenn gymnastische Elemente exakt ausgeführt werden, und dieser Anschein von Mühelosigkeit, den man Grazie nennt, die anderthalb Minuten lange Übung bestimmt. Wladislawa Urazowa, Europameisterin Wiktoria Listunowa, ebenfalls erst 16 Jahre alt, und Angelina Melnikowa führen genau das vor.

Die US-Girls kämpfen tapfer, Simone Biles lacht und wirkt schon wieder ganz entspannt. Doch Spekulationen nehmen kein Ende. Der frühere Turner John Roethlisberger, der für den NBC-Streamingdienst Peacock kommentiert, schreibt, Biles Rückzug sei „nicht verletzungsbedingt, sondern wegen einer mentalen Sache“. Kurz darauf reagiert der US-Verband abermals: Es sei eine „medizinische Sache“, womit nun gleichermaßen physische wie psychische Probleme gemeint sein können: „Sie wird täglich untersucht werden, um sicherzustellen, dass sie aus medizinischer Sicht wettkampftauglich ist.“ Russland gewinnt mit fast dreieinhalb Punkten Vorsprung.

Kurz darauf erscheinen Thomas Bach und Weltturnverbandspräsident Morinari Watanabe im Innenraum. Der IOC-Präsident scheint Simone Biles zu interviewen, dann posieren sie noch mit dem russischen Siegerteam für die Fotografen. Was für ein skurriler Wettbewerb. Bei der Siegerehrung steht auch Simone Biles auf dem Treppchen, aber ausnahmsweise nicht in der Mitte. Das US-Team gibt sich zufrieden, kein Vergleich allerdings mit den überglücklichen Russinnen – und übrigens auch den Britinnen, die durch all die Ereignisse fast unbemerkt Bronze gewonnen haben. Das Mehrkampffinale findet am Donnerstag statt. Favoritin ist, theoretisch zumindest, Simone Biles.