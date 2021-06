Corona-Pandemie in Tokio : Olympia-Risiko im Kleingedruckten

Am Dienstagmorgen, es war eine Minute nach halb acht in Tokio, waren die australischen Softball-Spielerinnen angekommen. Die ersten Olympia-Teilnehmerinnen in Japan, jubelten die Veranstalter. Olympia ist nicht aufzuhalten. Am Mittwoch zählte das Organisationskomitee. Die Tage bis zur geplanten Eröffnung am 23. Juli: 51.

Und die Zahl der freiwilligen Helfer, die keine Lust mehr auf diese Olympischen und Paralympischen Spiele haben. Rund 10.000 seien bislang ausgestiegen, sagte der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Toshiro Muto. Kein größeres Problem für ihn, Muto schlug vor, einige der verbliebenen 70.000 Helfer könnten bei beiden Veranstaltungen im Einsatz sein. Mutos Botschaft: Olympia ist nicht aufzuhalten.

So lässt sich auch auf den Punkt bringen, was OK-Chefin Seiko Hashimoto am Donnerstag verkündete und unter der Überschrift verbreitet wurde, die Japaner seien von der bedingungslosen Austragung „abgerückt“. Hashimoto hatte in Tokio gesagt, sie sei „zu 100 Prozent“ von der Austragung überzeugt, aber sofern eine Mehrheit der Länder keine Athleten schicken würde, könne Olympia nicht stattfinden.

Ein paar Unterschriften fehlen

Die frühere Eisschnellläuferin und Bahnradfahrerin drehte einen interessanten Kringel, in dem sie Japan, wo die meisten Bürger gegen eine Austragung in diesem Pandemie-Sommer sind, wo der Tokios Ärztevereinigung die Absage fordert, suggerierte, es gebe da noch so etwas wie eine Möglichkeit. Es steht schließlich nicht zu erwarten, dass eine nennenswerte Zahl nationaler olympischer Komitees (NOK) auf die Reise verzichtet, deren Aus- und vor allem Übertragung im Fernsehen die Schleusen öffnen würde.

Die olympische Familie kommt. Es sind ihre Milliarden, die bei einer Absage im Feuer stehen. Der Ökonom Andrew Zimbalist sagte der Nachrichtenagentur AP in dieser Woche, er schätze, bei einer Absage gehe es um dreieinhalb bis vier Milliarden Dollar, versichert seien womöglich 400 bis 800 Millionen. Olympia muss stattfinden.

Fehlen noch ein paar Unterschriften, vor allem die der Sportler. Ohne sie wird es mit der Austragung schwierig. Aber bitte auf eigenes Risiko. Unter Punkt 4 der Teilnahmebedingungen für NOK-Delegationsmitglieder heißt es: „Ich stimme zu, dass ich an den Spielen auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung teilnehme, einschließlich jeder Auswirkung auf meine Teilnahme im Wettkampf (...), schwerer Körperschäden oder sogar des Todes, die durch potentielle Auswirkungen von Gesundheitsgefahren wie die Übertragung von Covid-19 oder anderer ansteckender Krankheiten oder durch extreme Hitze hervorgerufen wurden (...).“

Wer nicht unterschreibt, nimmt nicht teil. Das war bei vergangenen Spielen auch so, aber weder in den Klauseln für Rio de Janeiro 2016 noch in Pyeongchang 2018 war von Todesgefahr, auch nicht von schweren Körperschäden die Rede – obwohl diese im Sport stets im Raum stehen. Schon deshalb verstärkt das Kleingedruckte der Pandemie-Spiele in Tokio den Eindruck, dass eigentlich weder Ort noch Zeitpunkt passen und die Veranstalter das auch wissen.