Olympia-Finale mit Team USA : Das rätselhafte Aus von Turnstar Simone Biles

Olympisches Rätsel in Tokio: Was fehlt Simone Biles? Bild: AFP

Turn-Superstar Simone Biles ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Mannschaftsfinale frühzeitig ausgestiegen. Die viermalige Olympiasiegerin aus den USA brach ihre Teilnahme am Dienstag nach dem ersten Gerät ab. Für ihren Sprung hatte die 24-Jährige zuvor die für sie ungewohnt niedrige Wertung von 13,766 Punkten bekommen. Danach gab es zunächst eine Diskussion mit ihrer Trainerin.

Anschließend verließ sie mit dem Mannschaftsarzt der Amerikanerinnen die Halle, in die sie rund zehn Minuten später mit einer Bandage am rechten Bein zurückkehrte. Am zweiten Gerät, dem Stufenbarren, wurde Biles von der als Ersatzfrau in der Startliste aufgeführten Jordan Chiles ersetzt. Die Ausnahmeturnerin Biles sollte eigentlich an allen vier Geräten antreten.

Zunächst war unklar, was genau Biles fehlt. Nach Informationen von ESPN hat die Jahrhundert-Turnerin eine Verletzung am rechten Bein erlitten. Andere US-Quellen allerdings spekulierten umgehend mit mentalen Problemen. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst aber nicht. Nach einiger Zeit teilte der amerikanische Verband offiziell bei Twitter mit: „Simone Biles ist aus einem medizinischen Grund aus dem Team-Finale ausgeschieden. Sie wird täglich untersucht, um die Freigabe zu erhalten für zukünftige Wettbewerbe.“

Details nannte US Gymnastics allerdings nicht, was das Rätsel um Biles nicht löste. Während des Wettbewerbs am Dienstagabend im Ariake Gymnastics Center wurde Biles immer wieder von ihrer Trainerin in den Arm genommen. Auch ihre Teamkolleginnen streichelten ihr die Wange. Schon in der Qualifikation am vergangenen Sonntag hatte Biles nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen können. Allerdings war sie trotz zahlreicher Schnitzer Beste des Vierkampfes aus Boden, Schwebebalken, Sprung und Stufenbarren.

Auf Instagram hatte sie sich am Montag über den enormen Druck beklagt. Die Last auf den Schultern der 24-Jährigen ist riesig. In der Heimat wird dieser Tage nicht weniger als die Wiederholung ihrer vier Rio-Goldmedaillen von Biles erwartet. „Es war kein einfacher Tag oder mein Bestes, aber ich bin durchgekommen. Ich fühle mich wahrhaftig als hätte ich zur Zeit die Last der Welt auf meinen Schultern. Ich weiß, ich bürste es ab und lasse es so aussehen als würde der Druck keinen Einfluss auf mich haben, aber verdammt, manchmal ist es hart hahaha“, schrieb sie nach der misslungenen Qualifikation am Sonntag.

Diese enorme Erwartungshaltung formulierte Teamkoordinator Tom Forster unmissverständlich: „Die Vorrunde war ein Weckruf, wir müssen daraus lernen. Wir müssen uns dringend darauf konzentrieren, die Fehler zu beheben.“ Zwar waren auch Biles‘ Teamkolleginnen nicht ohne Patzer geblieben, doch Adressatin der Kritik war zweifellos in erster Linie die 1,42 Meter kleine Ausnahmeathletin.

Und so endete der Wettbewerb mit einem Sieg der Athletinnen des Russischen Olympischen Komitees (ROC). Sie setzten sich mit 169,528 Punkte vor dem Quartett aus den USA (166,096), das den dritten Olympiasieg in Serie verpasste, und Großbritannien (164,096) durch. Russische Turnerinnen hatten zuletzt 1992 in Barcelona mit der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Team-Gold gewonnen. Die deutsche Mannschaft mit Elisabeth Seitz, Kim Bui (beide Stuttgart), Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer (Chemnitz) hatte als Neunte die Medaillenrunde der besten Acht verpasst.