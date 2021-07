Skateboard bei Olympia : Horigome schreibt Geschichte

In der Disziplin Street setzt sich der 22-Jährige Japaner Yuto Horigome in seiner Geburtsstadt Tokio durch und wird erster Skateboard-Olympiasieger der Sportgeschichte.

Dancing in the Street: Yuto Horigome gewinnt im Ariake Urban Park Bild: Reuters

Yuto Horigome ist der erste Skateboard-Olympiasieger der Geschichte. Der Weltmeister aus Japan gewann in der Disziplin Street das Finale von Tokio mit 37,18 Punkten, es ist Japans drittes Gold bei diesen Spielen. Auf Rang zwei landete der Brasilianer Kelvin Hoefler, Jagger Eaton (USA) sicherte sich Bronze. Deutsche Athleten waren im Ariake Urban Sports Park nicht am Start. US-Superstar Nyjah Huston landete nur auf Rang sieben.

Im Vorlauf war Horigome (22) in seiner Heimatstadt noch Sechster geworden. Gefahren wurde jeweils in zwei Läufen à 45 Sekunden, anschließend konnten die Athleten noch fünf Einzeltricks zeigen. Insgesamt vier Leistungen gingen am Ende in die Gesamtwertung ein. Die Juroren bewerten dabei Schwierigkeit, Geschwindigkeit, Originalität und Ausführung sowie die Zusammensetzung der Läufe.

Der deutsche Fokus liegt vor allem auf der erst 14-jährigen Lilly Stoephasius. Die Berlinerin ist die jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin und ebenso wie Tyler Edtmayer (20) aus Lenggries bei den Männern in der Disziplin Park qualifiziert. Stoephasius ist am 4. August an der Reihe, Edtmayer ist einen Tag später gefordert. In der Kategorie Street konnte kein deutscher Athlet das Ticket für Tokio lösen.