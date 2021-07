Turnstar der USA bei Olympia : Die „unmenschliche“ Simone Biles

Die amerikanische Turnerin Simone Biles wird als „Greatest Of All Times“ gefeiert. Ihre Gegnerinnen bezeichnen ihre Leistungen als „außerirdisch“ und „unmenschlich“. Aber sie ist nicht unfehlbar.

Wenn irgendetwas keine Überraschung ist bei diesen Spielen, dann die Tatsache, dass sich im Turnen alles um eine Athletin dreht: Simone Biles. Das wird auch an diesem Dienstag (12.45 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) so sein, und das, obwohl das Teamfinale ansteht. Theoretisch zählen drei Übungen pro Nation an jedem der vier Geräte für das Ergebnis, aber den Ausschlag werden ihre Darbietungen geben.

Das US-Team besteht aus Simone Biles und drei anderen, deren Namen austauschbar sind, so hatte es im Vorfeld der Spiele oft geheißen. Und zwar nicht, um die anderen US-Turnerinnen, die allesamt Weltklasse sind, zu diskreditieren, sondern einfach, um diesen unvorstellbaren Abgrund zu beschreiben, der sich zwischen ihren und den Leistungen aller anderen Turnerinnen der Welt seit 2013 aufgetan hat.