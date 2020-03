Thomas Bach und Corona : Der IOC-Präsident gibt ein erschütterndes Bild ab

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dann sprach Bach. Und er klang – wie immer. Dank an den Freund vom hellenischen olympischen Komitee, den er vergangenes Jahr zum IOC-Mitglied gemacht hatte. Dank dafür, dass Stefanos Capralos „diese Zeremonie unter schwierigen Umständen“ ermöglicht hatte. „Das zeigt einmal mehr unsere Verpflichtung auf den Erfolg der Olympischen Spiele Tokio 2020.“ Und dann die Kernbotschaft: Noch so viel Zeit. „19 Wochen vor der Eröffnungsfeier“, sagte Bach, „sind wir bestärkt in dieser Verpflichtung durch die vielen Behörden und Sportorganisationen in aller Welt, die so viele bedeutende Schritte unternehmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.“