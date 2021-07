Olympia-Eröffnung in Tokio : Osaka entzündet Feuer bei Spielen der Athleten

Nach 57 Jahren beherbergt Japan in der Hauptstadt Tokio wieder Olympische Spiele. In einer zurückhaltenden Zeremonie in einem Stadion weitgehend ohne Zuschauer wurden die Spiele am Freitagabend eingeleitet. Kaiser Naruhito eröffnete die Spiele mit der vorgeschriebenen Eröffnungsformel. Ihm wird Besorgnis nachgesagt, weil die Spiele mitten in der Corona-Pandemie abgehalten werden, allerdings ist es ihm nicht erlaubt, sich politisch zu äußern. Um Ansteckungsrisiken zu vermeiden, hatten die Veranstalter Zuschauer von fast allen Wettkämpfen der Spiele ausgeschlossen.

Von gelegentlichem Applaus von Mitarbeitern des Organisationskomitees abgesehen, erfüllten nur laute Musik und die Ansagen das Stadionrund. Der Nachtwind blies durch das luftig gebaute Stadion mitten in der von einem schönen Sommertag aufgeheizten Stadt und hätte wie vom Architekten Kengo Kuma geplant die Zuschauer gekühlt, wenn diese denn ins Stadion gedurft hätten. So standen die Athleten ganz im Zentrum der Feierlichkeiten.

An der Eröffnungsfeier nahmen rund 6000 Athleten und Betreuer teil. Tennis-Star Naomi Osaka durfte das Feuer um kurz vor Mitternacht Ortszeit entzünden. Das Organisationskomitee bezifferte die Zahl der Sportfunktionäre, Sponsoren und Ehrengäste auf etwa 900. Rund 3500 Journalisten waren dabei. Präsident Emmanuel Macron vertrat Frankreich, weil Paris die Olympischen Spiele 2024 ausrichtet. Deutschland war im Stadion diplomatisch nicht vertreten.

Virusnotstand in Tokio

Selbst die Botschafterin in Tokio durfte aus Gründen des Covid-Schutzes nicht kommen. Auch viele Spitzen von Sponsorenunternehmen hatten abgesagt. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, nannte die Spiele ein Zeichen der Hoffnung. Er bedankte sich besonders bei den Gastgebern, die die Spiele trotz der Pandemie nicht abgesagt hatten.

Tokio unterliegt derzeit einem Virusnotstand. Die Zahl der Neuinfektionen steigt, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei fast 70 je 100.000 Einwohner. Mediziner warnen, dass die fünfte Viruswelle in Japan läuft. Die Bewohner der Stadt sind gehalten, abends von 20.00 Uhr an möglichst zu Hause zu bleiben. Restaurants und Bars müssen dann schließen und dürfen keinen Alkohol ausschenken. Ein Finanzmarktanalyst betitelte zum Wochenausklang eine Studie mit: „Eine Corona-Welle für jeden olympischen Ring“. Japan insgesamt hatte die Pandemie bislang mit rund 860.000 Infektionsfällen und rund 15.000 Virus-Toten besser überstanden als viele westliche Länder.

Die rund 5700 Sportler aus 207 Ländern betraten das Stadium eher ruhig und trugen den Regeln entsprechend alle eine Gesichtsmaske. Sie hörten beim Einmarsch populäre Melodien aus Videospielen, orchestral umgesetzt. Die deutschen Athleten kamen dem japanischen Alphabet gemäß nach Dänemark und vor Togo. Die deutsche Fahne trugen gemeinsam die Beachvolleyballerin Laura Ludwig und der Wasserspringer Patrick Hausding. Im Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit und Diversität hatte das IOC den Nationen erstmals freigestellt, dass sie eine Fahnenträgerin und einen -träger haben konnten. Viele, aber nicht alle Länder machten davon Gebrauch.

Während der Olympischen Spiele werden Medaillen in 33 Sportarten vergeben. Karate, dessen Ursprünge auf Okinawa zurückgeführt werden, wird erstmals dabei sein, ebenso wie Surfing, Skateboarding und Sportklettern.

Viel hatten die Japaner gerätselt, wo die Veranstalter in dem neuen mit viel Holz verkleideten Stadion das olympische Feuer entzünden wollten. Einen Platz dafür hatte Architekt Kuma nicht eingeplant. Doch am Rande des Spielfelds war eine Bühne errichtet, für die japanische und die olympische Flagge und für protokollarische Zwecke. Die Bühne dominierte ein etwa zehn Meter hoher achteckiger Berg, der an den berühmtesten Berg Japans, den Fuji, erinnern sollte.

Der Sonnenball auf dem Fuji sollte zum Kessel für das olympische Feuer werden, das in Tokio erstmals mit Wasserstoff gespeist wird, als Symbol für das ökologische Bewusstsein der Olympioniken. Weil die Feuerbühne während der Sportwettbewerbe stören würde, gibt es für die Dauer der Spiele ein zweites olympisches Feuer an einer Fußgängerbrücke an Tokios Wasserfront.

Japan präsentierte sich in der Eröffnungsfeier als modernes Land, das in der Tradition tief verwurzelt ist. Die Schau begann mit einer Tanzszene, die das einsame Training von Sportlern in der Pandemie verdeutlichte, aber zugleich das Netz an Athleten und Fans in der ganzen Welt. „Zusammen sind wir stark“ war eines der Themen der Schau.

Die Sängerin Misia sang die japanische Nationalhymne Kimigayo auf eine Art, die japanischen Traditionalisten nicht gefallen haben durfte. Nicht fehlen durfte in Japan eine von internationalen Künstlern per Video gesungene Version der Friedenshymne „Imagine“ von John Lennon und Yoko Ono. Einheit in Vielfalt ist eines der Themen des Spiele.

Eine der beeindruckendsten Szenen war der Totentanz, den der Tänzer Mirai Moriyama zum Gedenken an die Covid-Toten und andere Verstorbene aufführte. Das leblose und erstarrte Gesicht, mit dem der 36 Jahre alte Moriyama tanzte, erinnerte an die starren Gesichter der Überlebenden, die nach dem Tsunami im Nordosten des Landes im März 2011 entgeistert auf die Ruinen und das Meer schauten.

Wohl unbeabsichtigt war es die stärkste Erinnerung daran, dass diese Olympischen Spiele vom Gastgeber auch als Wiederaufbauspiele nach der Tsunami-Katastrophe gedacht waren – bis die Pandemie diesen Bezug fast auslöschte.