Das war die Nacht in Tokio : 24 Minuten Olympia für eine Zwölfjährige

Die Olympischen Spiele nehmen am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier richtig Fahrt auf. In vielen Sportarten geht es los. Es gibt schon die erste vergebene Goldmedaille, die ersten Enttäuschungen, den ersten Jubel, die ersten besonderen Geschichten. FAZ.NET bietet jeden Morgen einen Überblick, was in der deutschen Nacht bei sieben Stunden Zeitverschiebung zu Japan schon passiert ist.

Olympia Medaillenspiegel

Schnell vorbei: Ganze 24 Minuten dauerte ihr Abenteuer – und doch schrieb Hend Zaza Geschichte: So jung wie die Tischtennisspielerin aus Syrien trat lange keine Athletin und kein Athlet bei Sommer- oder Winterspielen an. Die Zwölfjährige hatte sich das Olympiaticket Anfang 2020 beim westasiatischen Qualifikationsturnier gesichert. Nun unterlag sie in der ersten Runde der 27 Jahre älteren Liu Jia aus Österreich 0:4. Den Historikern zufolge waren in der Geschichte der Spiele nur vier Olympioniken jünger als Zaza, zuletzt die rumänische Eiskunstläuferin Beatrice Hustiu 1968 in Grenoble. Der jüngste Teilnehmer seit Beginn der modernen Spiele ist der Grieche Dimitrios Loundras, der bei der ersten Auflage 1896 in Athen im zarten Alter von zehn Jahren in der Mannschaft der Gastgeber turnte.

Auftakt-Gold: Die chinesische Schützin Qian Yang hat im Luftgewehr über die Zehn-Meter-Distanz das erste Gold in Tokio geholt. Auf der Asaka Shooting Range setzte sie sich im Finale der besten Acht mit einem olympischen Rekord von 251,8 Ringen gegen die Russin Anastasia Galaschina durch. Dritte wurde die Schweizerin Nina Christen. Jolyn Beer vom SV Lochtum verpasste als 17. der Qualifikation das Finale.

Corona: Nach dem corona-bedingten Aus von Zimmerkollege Simon Geschke durfte Emanuel Buchmann beim Straßen-Radrennen an den Start gehen. Auch ein zweiter PCR-Test des 28-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Bund Deutscher Radfahrer mit. Geschke konnte sich seinen positiven Corona-Test nach vorheriger Impfung nicht erklären. „Es war ein großer Schock. Ich habe den ganzen Tag gedacht, dass der positive Test ein Fehler ist“, sagte Geschke dem ZDF. Die Organisatoren vermeldeten am Samstag 17 weitere Corona-Fälle mit Olympia-Bezug.

Tennis: Anna-Lena Friedsam ist als erste Deutsche im Einzel-Wettbewerb in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Olympia-Debüt rang die 27-Jährige aus Andernach die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3 nieder. Die Neumünsteranerin Mona Barthel hatte sich zuvor gleich zum Auftakt aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz kam gemeinsam mit Tim Pütz im Doppel eine Runde weiter. Auch Jan-Lennard Struff gewann sein Auftaktmatch gegen den Brasilianer Thiago Monteiro 6:3, 6:4 und ermöglichte sich damit ein wahrscheinliches Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Tischtennis: Das Duo Petrissa Solja und Patrick Franziska hat dem deutschen Tischtennis-Team einen erfolgreichen Start beschert. Bei der Olympia-Premiere des Mixed-Team-Wettbewerbs erreichten die 27-jährige Berlinerin und der 29-Jährige aus Saarbrücken ohne größere Probleme das Viertelfinale. Gegen die Kubaner Daniela Fonseca und Jorge Campos setzte sich das Duo im Achtelfinale mit 4:0 durch.