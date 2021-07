Lost in Translation (7) : Betreutes Gehen

Jeder muss seinen Weg finden. Manchmal sind Fingerzeige hilfreich. Oder überflüssig, nervend, gängelnd. Hannes Aigner hat mehr als einmal im Leben nicht gewusst, wie es weitergeht. Das ist das Los der Leistungssportler. Jetzt sind es nur noch rund 40 Meter zu gehen über eine kleine Brücke nach so vielen Hindernissen für den Kanuten auf seinem Weg zur Bronzemedaille bei Olympia.

Er sieht das Podest, die kleine Bühne für den schönsten Moment. Aber vor den Weg dorthin hat der Herr Olympias das Protokoll gesetzt. Eine todsichere Einweisung zum Empfang der Bronzemedaille, selbstverständlich multimedial. Eine weibliche Stimme vom Band erklärt die Schritte im Tonfall einer Bahnhofsansagerin. Für Schwerhörige gibt es die Strichmännchen-Tafel. Schön gemalt (unbedingt das Bild ansehen), mit exakten Positionsvorgaben, Anweisungen (Maske auf, Maske ab) und der freundlichen Warnung, das Podest zu betreten, wenn der Name aufgerufen wird.

Der Weg ist kurz

Es muss alles seine Ordnung haben, damit es schön wird bei der Feier mit militärischen Ehren. Wie elegant die Damen und Herren in Marineblau und glänzendem Weiß vorwegmarschieren und im Gleichzug die Fahnen hissen. Da geht nichts schief und niemand verloren, selbst wenn durch den Kopf der drei Gewinner Bilder eines ganz anderen Weges schwirren. Vielleicht die ihres Lebenslaufes. Schön, dass es in solchen Momenten begleitetes Gehen gibt.

Wer nicht gerade eine Medaille gewonnen hat, sollte sich in Tokio orientieren. Sonst steht er eines Wettkampfabends in einem der Olympia-Parks und fühlt sich – verloren. Die Parks so einer 14-Millionen-Metropole können groß sein. Und die Nacht im Sommer dunkel. Warum der Weg erst ins Beachvolleyballstadion führt statt zum Centre-Court der Basketballvariante 3×3, ist ein Rätsel. Es gibt aber zumindest einen gedanklichen Zusammenhang. 3×3 will so weit kommen wie die beliebte Strandparty des Volleyballs. Es zieht den Menschen zum Erfolg.

Für die Streetball-Zocker des Basketballs ist der noch weit weg. Der Weg zu ihnen kurz. 15 Minuten, sagt der freundliche Herr, der aus der Tiefe der Nacht aufgetaucht ist, wie bestellt. Er gehört zu den freiwilligen Helfern von Tokio 2020 und könnte es halten wie manche um Rat Gefragte daheim: „Gehen Sie in diese Richtung, an der ersten Kreuzung rechts, und dann fragen Sie noch mal.“ Herr S. hat einen anderen Plan, wenn nicht gar ein Protokoll im Kopf.

Er zieht ein Blatt aus seiner Tasche, malt den Weg auf und dazu auffällige Punkte. Das eine könnte ein Krankenwagen sein. Das andere ist ein großer Baum. Dann überreicht er, sich verbeugend, die Zeichnung. Und geht mit, weicht nicht von der Seite. Bis zur ersten, zur zweiten, zur dritten Abzweigung, aus dem Park hinaus über die vierspurige Straße bis zur Schranke. Dort gibt er seinen Fund ab. Das Dribbeln der Spieler ist schon zu hören. 300 Meter noch. Zurück bleibt eine interessante Erfahrung: betreutes Gehen in Tokio.