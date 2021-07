Nike Lorenz im Interview : „Ich fühle mich alleingelassen“

Aktualisiert am

Nike Lorenz, Kapitänin der deutschen Hockey-Olympiamannschaft, über ihren Wunsch, in Tokio eine Regenbogenbinde zu tragen, und die Unmöglichkeit, herauszufinden, welche Konsequenzen das hätte.

Nike Lorenz will in Tokio für „die Freiheit, einzelne Menschen und ihre Diversität zu akzeptieren“, demonstrieren. Bild: EPA

Nike Lorenz, 24 Jahre alt, ist Kapitänin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio. Sie wünscht sich, in Tokio mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben zu spielen, wie sie es seit Monaten und jüngst bei der Europameisterschaft getan hat. Die Regel 50.2 der Olympischen Charta und die jüngst dazu vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichten Richtlinien untersagen Botschaften mit politischem Inhalt während des Spiels, nicht aber vor Anpfiff und nach Abpfiff. Letztlich entscheidend ist allerdings das Regelwerk der internationalen Sportverbände, sodass für Athletinnen und Athleten unterschiedlicher Sportarten unterschiedliche Regeln gelten.

Ist die Regenbogenbinde im Gepäck mit nach Japan geflogen?