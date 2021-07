Basketball-Star Luka Dončić : Schaut diesem Jungen zu!

Aktualisiert am

Luka! Die besten Basketballspieler werden beim Vornamen genannt. Der Slowene Dončić will in Tokio den Entertainern der USA die Show stehlen. Denn vielleicht ist seine erste Chance schon die letzte.

Auf Youtube gibt es ein verwackeltes Video aus einer Turnhalle in Rom. Man sieht einen Jungen mit einem Basketball in der Hand. Er springt zum Ring, und als sich plötzlich ein Verteidiger vor ihn stellt, schlängelt er seinen Arm mitten im Sprung an diesem vorbei und flippt den Ball mit der flachen Hand ins Netz.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Schnitt.

Der Junge springt wieder zum Ring, und als sich dieses Mal zwei Verteidiger vor ihn stellen, schlängelt er seinen Arm mitten im Sprung hinter seinen Kopf und passt den Ball zu einem Mitspieler, den außer ihm alle übersehen haben.