Lost in Translation (2) : Irgendwer muss etwas missverstanden haben

Niemand muss in Tokio eine Maske tragen. Es gibt keine Verordnung. Alle tun es. Gut, nicht alle. Wer derzeit genau hinschaut in der Olympia-Stadt sieht auch Begegnungen, die unheimlich sind.

Ausgehen und Olympia schauen in Tokio am Sonntag Bild: AFP

Tokio hat 14 Millionen Einwohner. Wo waren sie am Sonntag? Die Stadt wie ausgestorben. Soweit man das aus der Stadtbusfahrt als Olympiafahrer über 60 Minuten sehen konnte. Die Autobahn, so leer wie der Shuttle zur Basketballhalle, Fahrer plus Gast. Das mag daran liegen, dass die Behörden die Benutzung zwar nicht verboten haben. Allerdings kostet die Fahrt 1000 Yen (rund acht Euro) mehr. Schon bekommt das Internationale Olympische Komitee, was es liebt. Freie Fahrt.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport.

Aber warum kein Leben auf den Plätzen? Könnte am langen Wochenende mit dem Tag des Sports am Freitag oder am Wetter liegen. 31 Grad Celsius, drückend um 9.00 Uhr. Japaner sagen, die Olympialeute seien verrückt, in ihrem Sommer um die Wette zu rennen. Die Menschen waren schon mal klüger. Vor 57 Jahren gab es Tokioter Gold im wohltemperierten Oktober, jedenfalls keine Sorge, ein Ruderer könnte mit Hitzschlag aus dem Boot fallen.

Aber da, ein Baseballspiel im Park unter sengender Sonne – mit Zuschauern! Viel Zeit zum Zählen bleibt nicht. Vielleicht 100. So viele wie beim 7:1 der Hockey-Herren gegen Kanada oder beim 2:1 der Damen über Großbritannien am Sonntag, Betreuer, Ordner, Funktionäre, Kampfgericht und Ersatzspieler auf der Tribüne mitgezählt. Also alle auf zwei Beinen. Macht nichts, war in Rio 2016 anfangs auch nicht anders. „Olympia!“, sagt Kapitän Hauke nach dem ersten Spiel: „Ein geiles Gefühl.“

Er war schon dreimal dabei. Wie das wohl mit Fans wäre? Im Park erlaubt, im Hockeystadion, beim Fechten, Schwimmen, eigentlich überall nicht zugelassen wegen der Pandemie. Und dann das: Fans in Zweier-, Dreierreihen beim Radrennen. Säumten die Straßen, winkten, jubelten. Keine Million wie 2012 in London, einige Tausend. Aber eine kleine Abstimmung mit den Füßen. Tagelang hieß es, die Japaner wollten ihre Spiele nicht mehr aus Angst vor einer massenhaften Ansteckung mit Corona. In Tokio herrscht Notstand, die Inzidenz steigt täglich.

Auf der vierspurigen Straße kurbeln zwei Hobbyradler auf schicken Rennrädern vorbei, mit Masken vor Mund und Nase. Sie müssen das nicht, niemand muss eine Maske tragen. Es gibt keine Verordnung. Alle tun es. Gut, nicht alle. Ums Eck ist eine Sushibar, halb auf dem Rückweg von der Olympiabus-Haltestelle zum Hotel. Sie bietet Gebratenes zum Mitnehmen an. Der Kellner bringt es auf die Straße.

Drinnen sitzen fröhlich feiernde Gäste gut eine Stunde nach Mitternacht. Bier macht die Runde, Masken schützen Ellbogen. Es sieht aus wie eine olympische Begegnung. „United by Emotion“ lautet das Motto der Spiele. Japaner und Olympiafreunde aus Übersee. Haben die nicht erst vor wenigen Tagen eingecheckt? Irgendwer muss etwas missverstanden haben. Unheimlich.