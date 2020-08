Sommerspiele 2032 : Olympia bei Bier und Mettbrötchen

Eine Initiative will die Olympischen Sommerspiele 2032 nach Deutschland holen – in das Rhein-Ruhr-Gebiet, um genau zu sein. Damit sind die Hoffnungen eines großen Rivalen im eigenen Land vorerst aus der Welt.

Noch ist die Initiative mit dem etwas sperrigen Namen „Rhein Ruhr City 2032“ und dem großen Plan, Olympische wie Paralympische Spiele nach Deutschland zu holen, längst nicht am Ziel. Aber ein wichtiger Schritt ist offenbar gelungen während der Ruhe des Corona-Sommers.

Der Unternehmer Michael Mronz, der die Idee als privates Projekt vorantreibt, hat den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) überzeugen können, eine offizielle Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee zu forcieren, sofern eine Bürgerbefragung in den 14 beteiligten Kommunen zu einem positiven Votum führt.

Die Initiative habe sich mit dem DOSB darauf geeinigt, „wie der Weg zu einer möglichen Bewerbung aussehen könnte“, sagte Mronz am Dienstag auf einer Veranstaltung mit Dagmar Freitag (SPD), der Vorsitzenden des Sportausschusses im Bundestag, in deren Wahlkreis in Iserlohn. Dieser Weg unterscheide sich grundlegend von früheren Bewerbungsprojekten, erklärte Mronz und sprach von einem „Paradigmenwechsel“: Bis zum Votum der Bevölkerung bleibt das Projekt ausschließlich in der Hand der Privatinitiative; der DOSB erfüllt allenfalls eine begleitende Funktion. Das hat laut Mronz einen entscheidenden Vorteil gegenüber den zuletzt reihenweise an Abstimmungen gescheiterten Versuchen, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen: „Bei der Bürgerbefragung steht nicht mehr die Sportpolitik zur Abstimmung, und es steht nicht die Politik zur Abstimmung, sondern es steht eine Konzeption zur Abstimmung.“

Das tiefe Misstrauen gegenüber von Korruptionsgeschichten umrankten Organisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und der Ärger der Bürger über Lokalpolitiker, die zu oft Steuergelder in völlig überteuerten Großprojekten verschwenden, sollen diesmal keine Rolle spielen dürfen. Außerdem sieht der Plan vor, dass bis zur Abstimmung eine verlässliche Kostenkalkulation für die gesamte Zeit bis zur Abschlussfeier vorliegt. Diesen Berechnungen soll exakt zu entnehmen sein, welche Gelder aus privaten Quellen kommen, welche Summen der Bund zuschießt und was für Beträge aus den jeweils beteiligten kommunalen Haushalten in das Olympiaprojekt fließen werden. Noch im Jahr 2021, spätestens aber Anfang 2022, soll ein Votum vorliegen. Falls die Bürger einer einzelnen Stadt dagegen wären, könnte ein anderer Standort einspringen. Das Gesamtprojekt bliebe am Leben.

Gute Ausgangslage

Die Olympiaträume Berlins sind damit vorerst aus der Welt. Schon im Februar hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann erklärt, dass Rhein-Ruhr „eindeutig die bessere Ausgangslage“ habe, und der Landessportbund in der Bundeshauptstadt hatte eingeräumt, dass 2032 zu früh komme. Eine Bewerbung für 2036 oder 2040 wurde hingegen weiterhin für möglich gehalten, nun ist Rhein-Ruhr auch für diese Jahre im Vorteil. Selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich während ihrer Amtszeit nie für deutsche Olympiabewerbungen begeistern konnte, scheint diesem Projekt gegenüber aufgeschlossen zu sein.

Hendrik Wüst (CDU), der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, twitterte während eines Merkel-Besuchs in der vergangenen Woche bei Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Nordrhein-Westfalen (NRW): „Die Kanzlerin sagt beim Treffen mit #Ruhrkonferenz & #NRW-Kabinett Unterstützung der #Bundesregierung für die #Olympia-Bewerbung zu.“ Dagmar Freitag bezeichnete die Stimmung gegenüber dem Projekt im bundespolitischen Berlin als „aufgeschlossen“.