Olympische Geschichte (7) : Gesprungen, gerettet, gefeiert

Bei Olympischen Sommerspielen müssen die Zuschauer und Reporter auf ihren Tribünen oft erbarmungslos in der Sonne braten. Am heißen Nachmittag des 4. August 1992 aber hatte der kollektive Schweißausbruch im Königlichen Polo-Klub von Barcelona noch einen weiteren Grund. Der deutsche Springreiter Ludger Beerbaum war in eine verzweifelte Lage geraten. Um seinen Hals zu retten, sah er sich gezwungen, in voller Fahrt von seinem Pferd abzuspringen. Die Fotos vom stolzen Reitersmann im olympischen Dreck gingen um die Welt und überstrahlten alle anderen: auch das von der Siegerehrung nach dem Einzelfinale fünf Tage nach dem Fiasko. Nun lag Beerbaum nicht mehr unten wie ein armer Tropf, sondern stand ganz oben auf dem Siegerpodest, mit einer Goldmedaille auf der Brust und Tränen in den Augen.

Es waren schwindelerregende Tage für den damals 26 Jahre alten Reiter. Wenn er an Barcelona 1992 denke, sagte Beerbaum dieser Tage während einer Autofahrt am Telefon, falle ihm aber als Erstes ein, unter welchem glücklichen Stern diese Spiele für ihn gestanden hätten. „Ich denke oft daran, nicht nur jetzt, weil wir uns darüber unterhalten, sondern wenn ich mal Muße habe und zurückblicke, dass ich zu einem besonderen Zeitpunkt unheimlich das Momentum auf meiner Seite hatte und ein Stück weit das Glück.“