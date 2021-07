Überraschendes Aus im Tennis : Der Traum von Naomi Osaka endet schon früh

Tennis-Star Naomi Osaka muss ihre Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend früh beenden. Die Weltranglisten-Zweite schied am Dienstag nach einem Fehlstart im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit einer 1:6, 4:6-Niederlage aus. Bei ihrem dritten Auftritt begann Osaka schwach mit zahlreichen unerzwungenen Fehlern und fand auch im zweiten Satz gegen die French-Open-Finalistin von 2019 nicht zu ihrem gewohnten Niveau.

Osaka war nach einer knapp zweimonatigen Turnierpause erst in Tokio auf die Tennis-Bühne zurückgekehrt und bei den Sommerspielen in ihrer Heimat als Topfavoritin an den Start gegangen. Bei der Eröffnungsfeier hatte die 23-Jährige die olympische Flamme entzündet und damit für den Höhepunkt gesorgt. Zuvor hatte sie sich bei den French Open in Paris Ende Mai nach der ersten Runde zurückgezogen und längere Depressionsphasen öffentlich gemacht.

„Ich habe definitiv das Gefühl, dass es eine Menge Druck bei dieser Veranstaltung gab“, sagte Osaka anschließend: „Ich will nicht sagen, dass ich jetzt schlecht gespielt habe, aber ich hatte viel höhere Erwartungen. Ich bin bei jeder Niederlage enttäuscht, aber ich habe das Gefühl, dass diese hier mehr nervt als die anderen.“

Mit ihrem Ausscheiden gehen die Überraschungen in der Damen-Konkurrenz des olympischen Turniers weiter. Auch die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty und die an drei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus sind schon nicht mehr im Wettbewerb.

Regen hatte zuvor den Start auf den Außenplätzen verzögert und für eine Unterbrechung des Doppels von Tim Pütz und Kevin Krawietz gesorgt. Rund eine Stunde später als geplant ging das Duo aus Frankfurt und Coburg gegen 5.00 Uhr MESZ für das Achtelfinale gegen die britische Kombination Andy Murray und Joe Salisbury auf Außenplatz sieben. Schon beim Stande von 1:2 aus Sicht der Deutschen wurde die Partie aber abermals unterbrochen.

Auch das Doppel-Achtelfinale von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ist für diesen Dienstag (dritte Partie) auf einem der kleineren Plätze angesetzt. Der Hamburger und der Warsteiner bekommen es mit den beiden Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils zu tun. Auf dem Centre Court gingen die Partien planmäßig unter dem geschlossenen Dach los.