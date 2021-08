Mehrkämpfer Kevin Mayer : Der König ohne Titel setzt auf die Videothek

Bei Youtube lernt der Franzose Kevin Mayer von den Champions. Acht von zehn Disziplinen hat der Zehnkämpfer so vor den Olympischen Spielen in Tokio verbessert – jetzt fehlt nur noch der Titel.

Unter den Königen der Leichtathletik ist er der Beste. 9126 Punkte hat Kevin Mayer im Zehnkampf erreicht, vermutlich, weil er bei der Europameisterschaft von Berlin 2018 mit drei Fehlversuchen im Weitsprung ausgeschieden war. Wenige Wochen später trat er in Talence an – et voilà: Er übertraf die unerreichbar scheinende Bestmarke von Ashton Eaton. „Ich habe den Weltrekord“, sagte er nun vor dem Flug nach Tokio. „Aber was mir fehlt, ist ein Titel.“ Die Weltmeisterschaft, die er in London gewann, ist immerhin schon vier Jahre her.

In keiner einzigen der zehn Disziplinen, vom 100-Meter-Lauf, mit dem der erste Tag beginnt, bis zu den 1500 Metern, mit denen Tag zwei zu Ende geht, siegte Mayer bei der WM 2017. Im Vergleich zu Damian Warner, dem Kraftpaket aus Kanada, der im Mai in Götzis mit 8995 Punkten siegte, wirkt der Franzose beinahe schmächtig. Seine Stärke sei es, sagt er, schnell die Technik verschiedener Disziplinen lernen zu können.