Max Hartung im Gespräch : „Athleten brauchen besonders großen Schutz“

Vor einer Woche haben Sie, als Tokio und das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch auf den ursprünglichen Termin für die Sommerspiele 2020 beharrten, bei einem Fernsehinterview angekündigt, dass Sie dafür nicht zur Verfügung stünden. Haben Sie damit hoch gepokert?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

In der Woche zuvor hatte ich in meiner Quarantäne viel Nachrichten geschaut und mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe gehört, dass Geschäfte schließen, dass Schulen schließen. Bei mir verstärkte sich der Eindruck, dass es keinen Sinn hat, sich auf Olympische Spiele vorzubereiten. Ich als Sportler sollte mir eher Gedanken machen, was ich tun kann in dieser Krise, um zu helfen. Das ist schwierig für jemanden, der sonst den Säbel in der Hand hält, aber nun ist die Fechthalle zu.