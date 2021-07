Schwimmerin Lydia Jacoby : Teenager aus Alaska überrascht mit Olympiasieg

Aktualisiert am

Die erst 17 Jahre alte Brustschwimmerin Lydia Jacoby hat überraschend Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich am Dienstag in Tokio vor der Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker sowie ihrer Landsfrau und Top-Favoritin Lilly King durch. Jacoby schlug bei ihren ersten Olympischen Spielen nach 1:04,95 Minuten an. Beim Blick auf die Anzeigetafel riss sie ungläubig Mund und Augen weit auf und winkte anschließend glücklich den anderen Athleten und Betreuern auf der Tribüne zu. Jacoby ist die erste Schwimm-Olympia-Siegerin aus Alaska.

Den ersten Titel des Tages hatte sich zuvor der Brite Tom Dean über 200 Meter Freistil gesichert. Der 21-Jährige setzte sich über eine der beiden Langbahn-Weltrekordstrecken von Paul Biedermann ganz knapp vor seinem Landsmann Duncan Scott durch. Über 100 Meter Rücken siegte die Australierin Kaylee McKeown in olympischer Rekordzeit von 57,47 Sekunden. Bei den Männern gewann der Russe Jewgeni Rylow vor Kliment Kolesnikow, der ebenfalls aus Russland kommt.

Deutsche Schwimmerinnen scheiden im Halbfinale aus

Die beiden deutschen Starterinnen der ersten Dienstag-Session schieden im Halbfinale über 200 Meter Freistil aus. Olympia-Debütantin Isabel Gose verpasste damit ihren zweiten Finaleinzug. Die 19-Jährige kam im Halbfinale über 200 Meter Freistil auf 1:57,07 Minuten. Platz elf reichte nicht für das Finale am Mittwoch, dafür hätte sie ihre am Montag geschwommene persönliche Bestzeit von 1:56,80 Minuten verbessern müssen. „Woran es mit der halben Sekunden gelegen hat, werde ich rausfinden. Es hat Spaß gemacht mal wieder“, sagte die 19-Jährige. Gose hatte zuvor im Endlauf über 400 Meter Freistil am Vortag als Sechste überzeugt und war damit beste Europäerin.

Für Annika Bruhn war im Halbfinale ebenfalls Endstation. Sie belegte in 1:57,62 Minuten Rang 14. „Ich wäre schon gerne ein wenig schneller geschwommen“, sagte die 28-Jährige und meinte: „Große Erwartungen hatte ich nicht. Ich habe mich nur gefreut, im Semifinale dabei zu sein.“ Schnellste beim Kampf um den Einzug ins Finale war die Australierin Ariarne Titmus, die Olympiasiegerin über die 400 Meter Freistil.

Für Isabel Gose und Annika Bruhn geht es am Mittwoch mit dem Vorlauf in der 4x200-Freistil-Staffel weiter. „Wir haben ein cooles Team“, sagt Bruhn. „Das Finale ist das Ziel“, sagte Gose.