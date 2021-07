Judo bei Olympia : Ressel verschläft Bronze-Kampf

Beide am Boden, beide greifen sich an den Kopf: Verlierer Ressel (weiß) kann es nicht fassen, Sieger Borchashvili (blau) auch nicht Bild: AFP

Am Ende des Kampfes lagen Sieger und Besiegter auf dem Rücken einträchtig nebeneinander und hielten sich jeweils beide Hände an den Kopf. Eine synchrone Geste des Nicht-Verstehens. Der Deutsche Dominic Ressel im weißen Kampfanzug konnte nicht glauben, dass er an Bronze vorbei gegriffen hatte. Der österreichische Außenseiter Shamil Borchashvili war fassungslos, dass ihm der größte Erfolg seines Sportlerlebens gelungen war.

Schon nach 13 Sekunden des kleines Finales hatte Ressel nach einem Schleuderwurf scheinbar geschlagen auf dem Rücken gelegen. Der Kampfrichter gab Ippon, doch nach Videobeweis wurde dieser in Waza-Ari umgewidmet. Eine mittlere Wertung als Weckruf in höchster Not. Doch auch in der folgenden Minute kam Ressel nicht in den Kampf, geriet in einen Haltegriff, aus dem er sich zehn Sekunden lang nicht befreien konnte. Aus der Traum von der Medaille.

Sein Bezwinger weinte im nächsten Moment in den Armen seiner deutschen Trainerin Yvonne Böhnisch, die selbst 2004 Judo-Olympiasiegerin war. Der ursprünglich aus Tschetschenien stammende Shamil Borchashvili lebt seit Kindertagen in Oberösterreich und gilt gemeinsam mit seinen Brüdern Wachid und Kimran als wichtige Stütze des örtlichen Judoklubs Multikraft Wels. Von einer Olympiamedaille hatte er nicht zu träumen gewagt.

Der 27-jährige Ressel, Zehnter der Weltrangliste, dagegen schon. Nun versteinerte er mit dem Ende seiner Hoffnungen nach einem starken Kampftag. Er hatte den späteren Olympiasieger Takanori Nagase im Viertelfinale am Rande einer Niederlage, ehe er dem Japaner nach Videobeweis im Golden Score unterlag. Er hatte den WM-Dritten Frank de Wit (Niederlande) besiegt, und sich gegen den Russen Alan Chubezow über die Trostrunde zurück in Medaillennähe gekämpft – um sie dann gegen den scheinbar leichtesten Gegner aus den Händen gleiten zu lassen.

Mehr zum Thema 1/

Nagase, Olympia-Dritter von Rio und Weltmeister von 2015, besiegte im Finale Saeid Mollaei, der auch mit der Silbermedaille sein persönliches Judo-Märchen vollendete. Der Weltmeister von 2018 war nach der WM 2019 aus seinem Heimatland Iran geflüchtet, weil er sich trotz des politischen Drucks aus Teheran geweigert hatte, auf einen möglichen Kampf gegen den Israeli Sagi Muki zu verzichten.

Nach seiner Flucht lebte und trainierte er in Deutschland, ehe er die mongolische Staatsbürgerschaft erhielt. Nun gewann der 29-Jährige für seine neue Heimat eine Medaille und wurde von seinem Trainer trotz der finalen Niederlage vor Freude auf den Schultern durch die Halle getragen.