Olympia-Chef in Japan : Nach abfälliger Aussage über Frauen steigt Druck auf Mori

Bislang war es ein lauter Aufschrei der Öffentlichkeit. Jetzt aber kommt Bewegung in den Protest gegen Yoshiro Mori, den Präsidenten des Vorbereitungskomitees der Olympischen Spiele in Tokio, die am 23. Juli beginnen sollen. Die Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, erklärte am Mittwoch vor Journalisten, dass sie an einem noch im Februar geplanten Treffen zur Vorbereitung der Spiele nicht teilnehmen werde.

Damit steigt der Druck auf das Vorbereitungskomitee, Mori aus dem Amt zu komplimentieren. Der 83 Jahre alte ehemalige Ministerpräsident hatte vergangene Woche in einer Sitzung des Komitees gesagt, dass Sitzungen mit Frauen sich in die Länge zögen, weil die konkurrierenden Frauen alle sprechen wollten. Die abfällige Bemerkung löste in Japan eine Welle des Protests aus. Mori hatte die Bemerkung zurückgenommen und um Entschuldigung gebeten, einen Rücktritt aber ausgeschlossen.

Deutliches Signal von großem Sponsor

Sie fände es ausgesprochen bedauerlich, dass die Angelegenheit so viele Leute unglücklich mache, sagte die Gouverneurin von Tokio. Das geplante Treffen von vier Parteien werde unter diesen Umständen kein positives Signal aussenden. Deshalb werde sie nicht daran teilnehmen, sagte Koike. An dem Treffen sollten die Spitzen und Verantwortlichen des Internationalen Olympischen Komitees, des Vorbereitungskomitees, der Stadt Tokio und der japanischen Regierung teilnehmen.

Auch von der Regierung kamen neue Töne. Olympiaministerin Hashimoto erklärte, es läge am Vorbereitungskomitee zu entscheiden, ob Mori im Amt bleiben solle. Sie empfahl dem Komitee, Fachleute unterschiedlicher Disziplinen zu konsultieren. Sie werde dann an einem Vierertreffen teilnehmen mit einem Präsidenten des Organisationskomitees, der so bestimmt worden sei.

Ein deutliches Signal des Protests gab am Mittwoch das größte japanische Unternehmen, Toyota Motor, das zu den größten Sponsoren des IOC zählt. „Wir sind enttäuscht von den jüngsten Kommentaren“, sagte Toyota-Präsident Akio Toyoda in einer Erklärung. Toyota teile die olympischen Ideale der Nichtdiskriminierung. Die Kommentare stünden im Widerspruch zu den Werten, die Toyota respektiere und unterstütze. Hiroaki Nakanishi, der Chef des mächtigen Wirtschaftsverbands Keidanren, sagte zu den Kommentaren Moris, die „wahren Gefühle“ der japanischen Gesellschaft hätten sich gezeigt. Es bleibe ein Problem, wie Japan die traditionell benachteiligten Gruppen behandele.