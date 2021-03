Sportlerin Christina Schwanitz : „Ich habe Respekt vor dem Impfstoff“

Aktualisiert am

Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist Weltmeisterin und Europameisterin. Nur eine Olympia-Medaille fehlt ihr noch. Von einer Impfpflicht für die Spiele in Tokio hält die Leichtathletin aber wenig.

Simples Rezept: „Ich gehe in den Ring und die Kugel fliegt.“ Bild: Imago

Wie motiviert man sich für Olympische Spiele, wenn man nicht daran glaubt, dass sie stattfinden?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Ich lege meinen Fokus auf die Diamond League Meetings. Wenn die Veranstalter mit Hygiene-Konzepten Wettkämpfe in der Halle hinbekommen, zum Beispiel die Europameisterschaft am Wochenende in Torun, dann könnte das auch bei Freiluft-Veranstaltungen funktionieren. Die Vorbereitung auf ein Highlight bedingt ja, dass man bei den Wettkämpfen vorher gut ist.

Denken Sie umgekehrt: Wenn man gut in der Diamond League ist, wird man auch bei Olympia nicht schlecht sein?