Schwanger im Leistungssport : „Ich konnte nur noch spazieren“

Wie verändert sich der Körper einer Leistungssportlerin, wenn sie schwanger ist? Hürdensprinterin Cindy Roleder über neue Grenzen, schlaflose Nächte und ihr nächstes Ziel: als Mutter zu Olympia in Tokio.

Sie haben zu Jahresbeginn ein Mädchen auf die Welt gebracht. Zwei Wochen vor der Geburt haben Sie noch trainiert. Welche Übungen haben Sie gemacht?

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Na ja, was heißt trainiert. Zwei Monate vor der Geburt habe ich wirklich nur noch versucht, meine Muskulatur zu erhalten. Ich habe leichte Workouts gemacht, eine halbe, Dreiviertelstunde. Kniebeuge, Ausfallschritte, allerdings alles ohne Gewicht. Oft habe ich mir auch Thera-Bänder genommen, Armkraft und Beinkraft trainiert, alles, was noch so möglich ist. Und alles zu Hause, weil die Fitnessstudios zu waren.